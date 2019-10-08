Проект по вовлечению молодежи в бизнес начнут реализовывать в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 8 октября. /ТАСС/. Проект по формированию у молодежи практических навыков по организации и ведению малого бизнеса начнут реализовывать в Северной Осетии с 10 октября в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщил во вторник ТАСС начальник отдела поддержки предпринимательства Минэкономразвития региона Отар Цаболов.

"У нас в республике тенденция такова, что достаточно много молодежи изъявляет желание попробовать себя в бизнесе. И вот благодаря реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" мы получили возможность популяризировать предпринимательство среди молодежи. Наш проект стартует 10 октября", - сказал он.

Для начала власти вовлекут в обучение основам ведения бизнес-планирования несколько школ и вузов. Предварительно на форуме ребятам дадут представление о реализации федерального проекта по поддержке МСП, проведут анкетирование на выявление у них предпринимательских качеств и заинтересованности в ведении собственного дела. Для имеющих "бизнес-жилку" проведут практический курс обучения от формирования и оценки бизнес-идеи до подготовки подробного бизнес-плана, а также мастер-классы и мероприятия по наставничеству. Преподавателями выступят прошедшие подготовку в Москве в университете "Синергия" бизнес-тренеры, уточнил Цаболов.

"Проведем тренинги, деловые игры, встречи с бизнесменами региона, экскурсии и обучение на предприятиях, сотрудники которых выступят наставниками молодым людям. На региональном уровне уже не в рамках нацпроекта оказывается грантовая поддержка начинающим предпринимателям, причем приоритет отдается молодежному предпринимательству. Успешно себя зарекомендовавшим в проекте ребятам мы готовы будем финансово помочь", - пояснил Цаболов, добавив, что на популяризацию предпринимательства в регионе по нацпроекту на текущий год направлено 5,2 млн рублей.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.