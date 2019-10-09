"Опора России" назвала законным предложение проиндексировать ЕНВД для малого бизнеса

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Предложение Министерства экономического развития РФ проиндексировать единый налог на вмененный доход (ЕНВД) для малого бизнеса в 2020 году является ожидаемым и законным. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы бизнес-объединения "Опора России".

Минэкономразвития ранее предложило проиндексировать коэффициенты для расчета налогов для малого бизнеса, в том числе ЕНВД, налог на доходы физических лиц (НДФЛ), торговый сбор и патент на 4,9% с 2020 года. Ведомство ежегодно индексирует указанные налоги и сборы и с этой целью осенью устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов на следующий год.

"Согласно Налоговому кодексу, каждый год Минэкономразвития должно выпустить приказ, который устанавливает корректировку платежа по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД). Там определенная формула, связанная с инфляцией прошлого года. В этом году Минэкономразвития обязано это сделать, потому что их обязывает закон", - сказал глава "Опоры России" Александр Калинин, слова которого приводит пресс-служба.

Он отметил, что в налоговом кодексе предусмотрен еще корректирующий коэффициент базовой доходности К-2, который устанавливает каждый муниципалитет, и муниципалитет вправе его снизить. Кроме того, предприниматели могут перейти на другие формы налогообложения. Калинин также обратил внимание, что 2020 год, как предполагается, будет последним годом действия единого налога на вмененный доход.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин не рассматривает возможность продления ЕНВД после 2020 года из-за примеров его использования бизнесом для уклонения от налогов. Данный режим в России применяют около 280 тыс. организаций и 1,8 млн индивидуальных предпринимателей.

"Опора России" занимается решением актуальных вопросов из разных сфер, с которыми сталкиваются российские предприниматели в повседневной практике. Отделения организации открыты во всех регионах России.