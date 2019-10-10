Хабаровский край и "Опора России" подписали соглашение в рамках нацпроекта по бизнесу

ХАБАРОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края подписали в четверг на площадке IV Дальневосточного форума предпринимателей в Хабаровске с Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" дополнительное соглашение о методическом и информационном взаимодействии при реализации основных мероприятий регионального проекта "Популяризация предпринимательства". Об этом сообщил президент "Опоры России" Александр Калинин на пленарном заседании форума.

"Успешен нацпроект будет только тогда, когда на региональном уровне подключается региональная команда. Мы только что подписали с Хабаровским краем соглашение о дополнительном финансировании в рамках популяризации предпринимательства. Мне отрадно, что Хабаровский край делает ставку прежде всего на молодежь. Если молодежь пойдет в малый бизнес, у нас есть будущее", - прокомментировал Калинин.

Как уточнили в пресс-службе правительства региона, благодаря соглашению край получит 8 млн рублей на развитие молодежного предпринимательства.

Ранее в этот же день Калинин заявил, что поставил задачу добиться в рамках нацпроекта развития бизнеса предоставления предпринимателям страны до 1 трлн рублей по ставке меньше, чем в 8,5%.

В Хабаровске 10-12 октября проходит IV Дальневосточный форум предпринимателей. Участие в нем принимают более 1 тыс. человек. Участие в ключевых сессиях и дискуссиях принимают делегации из Забайкальского края, Якутии, Магадана, с Камчатки, Сахалина, из Приморья, Бурятии, Еврейской автономии, Амурской области.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности", "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию", "Акселерация субъектов МСП", "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", "Популяризация предпринимательства".