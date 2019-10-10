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Северный Кавказ

Фонд микрофинансирования Северной Осетии запустил программу поддержки фермеров

Предполагает получение отсрочки на год по основному платежу при получении микрозайма под 6,5%.

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 октября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработали специальную программу "Фермер", которая позволяет аграриям через Фонд микрофинансирования республики получать льготные микрозаймы. Об этом ТАСС в четверг сообщил начальник отдела поддержки предпринимательства министерства экономического развития республики Отар Цаболов.

"Яркий пример взаимодействия в рамках нацпроекта - поддержка фермеров. Мы разработали в Фонде микрофинансирования специальный продукт "Фермер", который предполагает получение отсрочки на год по основному платежу при получении микрозайма под 6,5%. Первые фермеры региона уже подали заявки и получили займы", - сказал он.

В рамках нацпроекта предусмотрена грантовая поддержка фермеров по линии Минсельхоза, где обязательным условием является наличие не менее 10% своих средств от суммы запрашиваемого гранта. Зачастую у начинающего фермера их нет, они уже вложены в дело. Власти через Фонд микрофинансирования выделяют необходимую сумму в виде займа, которая позволяет фермеру подтвердить наличие собственных средств. Отсрочка основного платежа на год не повлияет на процент платежа, поскольку он фиксирован - 6,5%, пояснил Цаболов.

"На развитие микрофинансовой организации республики в этом году направлено порядка 90 млн рублей федеральных средств. Это очень востребованный продукт среди бизнеса республики, потому что банковский рынок республики планомерно развивается", - добавил он.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Теги
РоссияМалый и средний бизнесСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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