Эксперты: столичный опыт представления закупок МСП необходимо распространить на Россию

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Власти Москвы этим летом начали публично представлять запланированные закупки от 100 млн рублей, а в конце сентября решили снизить ценовой порог до 3 млн рублей. Опрошенные ТАСС эксперты и предприниматели считают, что такие встречи предпринимателей с заказчиками могут повысить прозрачность госзаказа и предлагают распространить практику открытого представления небольших закупок на всю страну.

Федеральный закон о контрактной системе (ФЗ №44) обязывает проводить публичное обсуждение только для крупных закупок государственных организаций и ведомств с начальной ценой от 1 млрд рублей, за исключением гособоронзаказа и закрытых конкурсов. В то же время регионы и муниципалитеты вправе уменьшать эту планку. Как правило, сейчас в регионах на общественное обсуждение выносятся закупки от 100 млн рублей. Обсуждение проходит на сайте Единой информационной системы (главный портал по госзакупкам - прим. ТАСС), а затем на очных слушаниях. По итогам обсуждения заказчик обязан дать мотивированную оценку поступившим предложениям. В результате условия закупки и ее цена могут измениться, либо закупка может быть даже отменена.

Как объясняют в департаменте Москвы по конкурентной политике, процедура публичного представления московских закупок отличается от обсуждения, прописанного в ФЗ №44, не только низкой пороговой ценой контрактов, но и более свободным и незарегламентированным характером. Формат этих встреч не закреплен какими-либо актами, и заказчики сами заинтересованы в донесении до бизнеса исчерпывающей информации о госзаказе для развития рынка и повышения его открытости, отметил представитель департамента.

По его словам, открытые встречи бизнеса и заказчиков по закупкам от 3 млн рублей начали проводить по запросу предпринимательского сообщества и с целью расширить присутствие малого и среднего бизнеса на рынке закупок. Москва публично представляет не только закупки госструктур по ФЗ №44, но и закупки компаний с госучастием, регулируемые по ФЗ №223.

Закупки под общественным прицелом

"Публичное представление закупок позволяет решить сразу несколько задач. Эти мероприятия обеспечивают более широкое информирование потенциально возможных поставщиков о способах работы на рынке городского заказа. Также происходит повышение открытости этого рынка и уровня конкуренции на нем. Кроме того, и бизнес, и заказчик получают дополнительную возможность установить качественную обратную связь и быть услышанными второй стороной рынка закупок", - рассказал руководитель департамента Геннадий Дегтев.

Первый вице-президент "Опоры России" Владислав Корочкин считает, что публичное представление закупок помогает повысить прозрачность торгов и сократить злоупотребления. Он предлагает сделать эту процедуру обязательной для всех, в том числе небольших закупок, как по ФЗ №44, так и по ФЗ №223, по примеру Москвы.

"Это профилактическая мера, она может быть очень полезной и эффективной. Надо в принципе сделать ее обязательной [для всех закупок], потому что на этом этапе действительно можно предотвратить массу злоупотреблений, указать на массу ошибок, например, если заказчик пишет задание не так, как надо или подстраивает его под кого-то [определенного поставщика]", - отметил он. Эксперт полагает, что для дополнительного повышения конкуренции на торгах следовало бы организовать комиссии, состоящие из экспертов и представителей заказчика.

Председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию системы закупок Ольга Пелехатая поддерживает введение обязательного публичного представления всех закупок в регионах. "Публичное представление закупок позволит эффективно расходовать бюджетные средства, так как предмет контракта будет максимально понятен всем участникам.

Заказчик, зная потенциальные возможности поставщиков, сможет решать как текущие задачи, так и более точно планировать свои будущие проекты, что, безусловно, положительно скажется на экономике", - сказала Пелехатая.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева подчеркнула, что публичное представление закупок крайне важно именно для малого бизнеса. "Сама процедура публичного представления - абсолютное новаторство в сфере государственного и муниципального заказа. То, что эту практику практически сразу распространили и на малый бизнес, очень положительно скажется на деловом климате столицы", - отметила она.

В дискуссии рождается закупка

Гендиректор компании-поставщика оборудования для торговли "Тороб.Инфо" Антон Сороко считает, что публичное представление позволяет заказчику сформировать адекватную стоимость конкретной закупки. "Эта процедура действительно очень хорошая, она помогает избежать элементов коррупции, позволяет обсудить на начальном этапе реальную стоимость проекта. Когда несколько конкурентов встречаются друг с другом и с поставщиком, определяется реальная, а не какая-то эфемерная цена", - сказал предприниматель.

По словам коммерческого директора компании "Офис Маркет", занимающейся комплексным снабжением предприятий, Яна Гольдина, публичное представление закупок будет полезным для бизнеса, если подобные встречи с заказчиками не будут сугубо формальными, и госструктуры будут учитывать мнения предпринимателей. "Чтобы такие встречи были выгодным обеим сторонам, заказчикам необходимо слышать поставщиков", - подчеркнул он.

Гольдин также обратил внимание на то, что по многим товарным позициям наиболее целесообразно обсуждать закупочные планы госструктур на краткосрочную перспективу, поскольку при планировании отдаленных закупок со временем цены на товары и услуги могут существенно измениться.

Гендиректор ГК "Консул", реализующей проекты комплексного благоустройства, Евгений Степанов уверен, что проводимые в Москве публичные представления закупок крайне необходимы и позволяют устранить существующие барьеры между бизнесом и госзаказчиком. "Языком техзадания не всегда все можно объяснить", - сказал он.

Например, когда речь идет о благоустройстве территории, то подрядчику важно предварительно узнать множество моментов, связанных с расположением коммуникаций и инженерных сетей, которые не могут быть полностью отражены в документации. "Когда мне предоставляют возможность на публичном представлении увидеть проект, я сразу могу понять, мой это проект и заказчик или не мой. Эта процедура нацелена на то, чтобы сделать закупки более открытыми, чтобы подрядчики более ответственно подходили к выбору [закупок], а заказчики более ответственно планировали заказ", - отметил бизнесмен.