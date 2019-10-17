"Снэк для всех". Как балерина из Москвы реформировала семейное производство ЗОЖ-продуктов

Из балета в бизнес
Александра Гудимова не планировала становиться предпринимателем, да и родители девушки не рассматривали ее приход в семейное предприятие по производству сахарозаменителей. С 10 лет ее главным увлечением было балетное искусство.
"Именно в этом возрасте я впервые пришла в хореографическое училище при Большом театре. Это было тяжелое время - мы тренировались по 10-12 часов, включая музыкальные и общеобразовательные занятия, шесть дней в неделю и при этом участвовали в концертах, танцевали в кордебалете", - вспоминает она.
Изматывающие занятия только подстегивали девушку на пути к цели - стать прима-балериной и покорить мировую сцену. Но мечтам не суждено было сбыться. В 17 лет из-за неудачного приземления после прыжка она получила разрыв мениска - травму коленного сустава. Врачи вынесли неутешительный вердикт - "о балете можно забыть".
"Родители посоветовали получить экономическое образование. Я поступила в Московскую международную школу бизнеса МИРБИС, затем продолжила обучение в магистратуре в Высшей школе экономики. Практику, естественно, проходила в семейной компании "Новапродукт". Если до 2014 года компания была прибыльной, то в кризисный год дела ухудшились, образовался серьезный кассовый разрыв в несколько десятков миллионов рублей. Я стала думать, как могу помочь", - рассказывает Гудимова.
Даже бросив балет, Александра не переставала следить за правильным питанием. Она обнаружила, что гранола - смесь полезных злаков, сухофруктов, орехов, специй и натуральных сиропов – растет в России на 8% ежегодно, при этом в стране представлен в основном только импорт. "Можно сказать, это и было первое па (фр. pas - шаг) в предпринимательство", - отмечает она.
Гудимова рассчитала, что на самоокупаемость проект должен выйти за три года. Она написала бизнес-план, который защитила не только перед родителями, но и в качестве диссертации перед комиссией в магистратуре. На предприятии девушке решили дать шанс.
"Потребовалось около 20 млн рублей стартовых вложений. Мы их направили на закупку оборудования и организацию производства на уже действующей фабрике под Троицком, плюс на создание нового бренда, проработку упаковки", - говорит Гудимова.
Запуск производства
Первая партия гранолы была выпущена в 2014 году под брендом "Bionova". "Название отражает связь с природой и здоровьем. Логотип у нас тоже креативный - пасторальный пейзаж, на фоне которого изображена девушка на велосипеде, передвигающаяся по деревне с корзинкой, полной свежих продуктов. Прототипом, кстати, послужила я", - поясняет предпринимательница, которая часто ездила на велосипеде, реабилитируясь после травмы.
Основной акцент в продукции был сделан "на максимально здоровый состав". Так, добавляется подсолнечное, а не традиционное для таких снэков пальмовое масло, отсутствуют сахар, консерванты и красители. Гранолу можно залить водой, молоком, соком, употреблять в сухом виде на завтрак или использовать в качестве перекуса в течение дня. Такой продукт соответствовал ее целевой аудитории: люди всех возрастов, придерживающиеся здорового образа жизни и правильного питания.
Однако сначала у Гудимовой были сложности - встать на полки крупных продуктовых сетей одномоментно не получилось. Многие не верили, что товар может быть интересен потребителю при высокой стоимости - 350 рублей за 400 грамм. Тогда предпринимательница начала активно развивать социальные сети, чтобы о продукте узнало как можно больше людей.
"Мы продвигали нашу гранолу через сеть обмена фотографиями и видео Instagram, проводили рекламные компании с известными блогерами, запустили сайт для интернет-заказов. Активно продвигали наши снэки на различных фестивалях - "Усадьба джаз", "Московское лето", "Пикник Афиши", - поясняет девушка, которая возглавила в семейной компании отсутствовавший ранее маркетинговый отдел.
Усилия не прошли даром - продукт начали узнавать, спрос увеличился, и все большее число магазинов отдавали места для гранолы предпринимательницы на полках. Сегодня эти снэки представлены почти во всех крупных торговых сетях России, преимущественно в городах-миллионниках, где больше людей придерживается принципов здорового образа жизни. Продажи гранолы в первый год принесли компании 34 млн рублей, по итогам второго года - вдвое больше.
Тем не менее, товар продолжал оставаться в сегменте бизнес-класса, и конкуренцию ему начали составлять продукты других фирм, которые удешевляли снэки за счет добавления сахара и более дешевых цукатов. Это подтолкнуло Гудимову к созданию более бюджетного варианта гранолы под названием "Ол’лайт". В 2015 году предпринимательница вышла с ним на рынок.
"Несмотря на то, что продукт более бюджетный, чем "Bionova", он также не содержит консервантов и вредных веществ, подходит для последователей веганской кухни и для тех, кто держит православный пост", - отмечает она.
Снижение стоимости за счет запуска менее дорогой гранолы позволило выйти на рынок стран СНГ, где наметился тренд на здоровое питание. Так, компания стала поставлять продукт в Белоруссию и Казахстан, и он имеет больший успех, чем другие товары компании.
Тренд на здоровье
В скором времени линейка продукции снова пополнилась новинками. Гудимова принялась развивать и другие направления. Так, одновременно со всплеском продаж гранолы компания в 2015 году "омолодила" цикорий, который на тот момент пользовался популярностью преимущественно в сегменте людей старше 45 лет. "Мы провели большую информационную кампанию, рассказав в тематических СМИ о пользе продукта, его доступности для беременных женщин. И расширили вкусовую линейку - появился цикорий с черникой, имбирем, женьшенем", - рассказывает предпринимательница.
Далее пошел запуск жидких заменителей сахара - стевии и сукралозы, которые в несколько раз слаще сахара, но при этом остаются низкокалорийным продуктом. В том же 2015 году компания начала выпускать питательные батончики без сахара, оборудовав производство за 7 млн рублей.
"Подобные продукты уже находились на рынке, однако в орехово-фруктовом сегменте конкуренция была невелика", - отмечает девушка.
Гудимова замечает, что на смену вредному или не приносящему пользу питанию "все чаще приходит натуральное и качественное, которое одновременно является вкусным". "Несмотря на то, что один продукт может стоить 30 рублей, а другой 300 - покупателя обмануть сложно. Он изучит состав и сделает правильный выбор. Ведь на кону - собственное здоровье. Поэтому не сомневаюсь, что интерес к подобной продукции будет только нарастать", - добавляет она.
Экспорт на Восток и Запад
Гранола и последовавшие за ней товары смогли "оздоровить" и саму компанию "Новапродукт". По оценкам предпринимательницы, в этом году ее оборот превысит 1 млрд рублей с приростом почти 50% в годовом выражении. Объем производства вырос до 55 млн единиц всех видов продукции в год.
"Треть от общего объема занимает гранола, на втором месте традиционный для нас продукт - сахарозаменители в таблетках", - отмечает Александра.
Предпринимательница не планирует останавливаться на достигнутом, у нее в планах покорение зарубежных рынков. Сегодня доля экспорта у ее компании составляет порядка 10% от общего объема поставок. Помимо стран СНГ, поставки ведутся в Таиланд и Вьетнам. В планах выйти на рынок Китая.
"Когда искала поддержку экспортно-ориентированных предпринимателей, наткнулась на бизнес-навигатор МСП (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело – прим.). Там была вся нужная информация - какая поддержка по экспорту есть для бизнеса, как ее получить, куда написать и так далее. Осталось только определиться", - отмечает Александра.
Она уже создает новые продукты, которыми хочет покорить Россию и зарубежные рынки - уже не как прима-балерина, но как серьезный предприниматель.
"До конца года хотим выпустить протеиновые супы быстрого приготовления и коктейли с отрубями. Мы решили взяться за "протеиновую линейку", так как наш первый проект "Протеиновые каши "Bionova" показал хороший результат, - добавляет Гудимова. - Нужно понимать, что это не протеин, который потребляют спортсмены для набора мышечной массы, а тот, которого не хватает в ежедневном рационе обычного человека. Эти же продукты адаптируем и для веганов".
Беседовали Наиль Шахвалиев, Юлия Ермилова