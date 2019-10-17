"Снэк для всех". Как балерина из Москвы реформировала семейное производство ЗОЖ-продуктов

Из балета в бизнес

Александра Гудимова не планировала становиться предпринимателем, да и родители девушки не рассматривали ее приход в семейное предприятие по производству сахарозаменителей. С 10 лет ее главным увлечением было балетное искусство.

"Именно в этом возрасте я впервые пришла в хореографическое училище при Большом театре. Это было тяжелое время - мы тренировались по 10-12 часов, включая музыкальные и общеобразовательные занятия, шесть дней в неделю и при этом участвовали в концертах, танцевали в кордебалете", - вспоминает она.

Изматывающие занятия только подстегивали девушку на пути к цели - стать прима-балериной и покорить мировую сцену. Но мечтам не суждено было сбыться. В 17 лет из-за неудачного приземления после прыжка она получила разрыв мениска - травму коленного сустава. Врачи вынесли неутешительный вердикт - "о балете можно забыть".

"Родители посоветовали получить экономическое образование. Я поступила в Московскую международную школу бизнеса МИРБИС, затем продолжила обучение в магистратуре в Высшей школе экономики. Практику, естественно, проходила в семейной компании "Новапродукт". Если до 2014 года компания была прибыльной, то в кризисный год дела ухудшились, образовался серьезный кассовый разрыв в несколько десятков миллионов рублей. Я стала думать, как могу помочь", - рассказывает Гудимова.

Даже бросив балет, Александра не переставала следить за правильным питанием. Она обнаружила, что гранола - смесь полезных злаков, сухофруктов, орехов, специй и натуральных сиропов – растет в России на 8% ежегодно, при этом в стране представлен в основном только импорт. "Можно сказать, это и было первое па (фр. pas - шаг) в предпринимательство", - отмечает она.

Гудимова рассчитала, что на самоокупаемость проект должен выйти за три года. Она написала бизнес-план, который защитила не только перед родителями, но и в качестве диссертации перед комиссией в магистратуре. На предприятии девушке решили дать шанс.

"Потребовалось около 20 млн рублей стартовых вложений. Мы их направили на закупку оборудования и организацию производства на уже действующей фабрике под Троицком, плюс на создание нового бренда, проработку упаковки", - говорит Гудимова.

Запуск производства

Первая партия гранолы была выпущена в 2014 году под брендом "Bionova". "Название отражает связь с природой и здоровьем. Логотип у нас тоже креативный - пасторальный пейзаж, на фоне которого изображена девушка на велосипеде, передвигающаяся по деревне с корзинкой, полной свежих продуктов. Прототипом, кстати, послужила я", - поясняет предпринимательница, которая часто ездила на велосипеде, реабилитируясь после травмы.

Основной акцент в продукции был сделан "на максимально здоровый состав". Так, добавляется подсолнечное, а не традиционное для таких снэков пальмовое масло, отсутствуют сахар, консерванты и красители. Гранолу можно залить водой, молоком, соком, употреблять в сухом виде на завтрак или использовать в качестве перекуса в течение дня. Такой продукт соответствовал ее целевой аудитории: люди всех возрастов, придерживающиеся здорового образа жизни и правильного питания.