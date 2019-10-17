Быстрые перекусы с пользой для здоровья

Жительница Москвы Александра Гудимова с десяти лет занималась балетом, но из-за травмы в подростковом возрасте навсегда лишилась возможности стать прима-балериной. Однако она нашла себя в роли успешного предпринимателя, в 2014 году запустив под брендом "Bionova" в уже существующей семейной компании "НоваПродукт" производство гранолы - популярного в западных странах снэка из смеси полезных злаков, сухофруктов, орехов, специй и натуральных сиропов.

Основной акцент в продукции сделан "на максимально здоровый состав". Так, добавляется подсолнечное, а не традиционное для таких снэков пальмовое масло, отсутствуют сахар, консерванты и красители. Гранолу можно залить водой, молоком, соком, употреблять в сухом виде на завтрак или использовать в качестве перекуса в течение дня. Такой продукт соответствовал выбранной целевой аудитории: люди всех возрастов, придерживающиеся здорового образа жизни и правильного питания. В скором времени ее гранола была представлена во всех крупных торговых сетях в городах-миллионниках, где больше людей придерживается принципов здорового образа жизни.

Тем не менее, товар по цене 350 рублей за 400 грамм продолжал оставаться в сегменте бизнес-класса, и конкуренцию ему начали составлять продукты других фирм, которые удешевляли снэки за счет добавления сахара и более дешевых цукатов. Это подтолкнуло Гудимову к созданию более бюджетного варианта гранолы под названием "Ол’лайт". В 2015 году предпринимательница вышла с ним на рынок.

Спустя некоторое время линейка продукции еще более расширилась. Были запущены, в том числе, жидкие заменители сахара - стевия и сукралоза, которые в несколько раз слаще сахара, но при этом остаются низкокалорийным продуктом. Также компания начала выпускать питательные батончики, сиропы, каши.

Гранола и последовавшие за ней товары смогли "оздоровить" и саму семейную компанию, которая в 2014 году находилась в кризисе. По оценкам предпринимательницы, по итогам 2019 года оборот фирмы превысит 1 млрд рублей с приростом почти 50% в годовом выражении. Треть от общего объема производства сейчас занимает гранола, которая уже отправляется на экспорт.