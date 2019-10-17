Корпорация МСП и РЭЦ оказали поддержку малым экспортерам на 4,2 млрд рублей с начала года

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Российские экспортеры из числа малых и средних предприятий (МСП) за девять месяцев 2019 года получили господдержку от Корпорации МСП и Российского экспортного центра (РЭЦ) на более чем 4,2 млрд рублей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба корпорации.

"За первые девять месяцев текущего года в рамках единого комплекса мер была оказана следующая поддержка субъектам МСП - экспортерам: при поддержке корпорации было заключено 49 сделок на сумму доведенной финансовой поддержки в размере свыше 4,2 млрд рублей", - говорится в сообщении. В частности, МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) заключил более 30 кредитных договоров по экспортным поставкам на более чем 37 млрд рублей.

Корпорация МСП и РЭЦ позволяют малому и среднему бизнесу получать комплексную господдержку в режиме одного окна, минимизируя сроки рассмотрения заявки на финансирование и список требуемых документов. Предпринимателям доступны льготные экспортные кредиты, гарантии, а также страхование внешнеторговых сделок. МСП Банк в рамках программы льготного кредитования малого и среднего бизнеса под 8,5% дополнительно снизил минимальную границу ставки до 7,75% до конца 2019 года.

Планируется, что к 2021 году финансовая поддержка малых и средних экспортеров увеличится более чем в шесть раз, отметил гендиректор РЭЦ Андрей Слепнев. "Объемы финансовой поддержки группы РЭЦ экспортерам сегмента малого и среднего бизнеса к 2021 году должны вырасти более чем в шесть раз, как с точки зрения количества предприятий, получающих такую поддержку, так и в сумме поддержанного экспорта", - приводит пресс-служба его слова.

Различные механизмы господдержки для экспортно ориентированных МСП разработаны в рамках реализации национальных проектов "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".