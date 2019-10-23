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"Опора России" предложила поднять в критериях для МСП планку максимальных доходов

Бизнес-объединение считает, что необходимо увеличить порог для микропредприятий со 120 млн до 240 млн рублей, для малого бизнеса - с 800 млн до 1,6 млрд рублей, для среднего бизнеса - с 2 до 4 млрд рублей

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Бизнес-объединение "Опора России" предложило скорректировать критерии для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), вдвое увеличив порог максимальных доходов компаний. Об этом сообщил в среду ТАСС глава общественной организации Александр Калинин.

"Мы предлагаем поднять в два раза планку по доходам для микропредприятий, малого и среднего бизнеса. Пришло время дать возможность тем, кто вырос, пользоваться преференциями, которые теперь есть в [национальном проекте по поддержке] МСП", - сказал он.

Так, предлагается увеличить предельное значение дохода для отнесения компаний к микропредприятиям со 120 до 240 млн рублей. Порог для малого бизнеса поднять с 800 млн до 1,6 млрд рублей, для среднего бизнеса - с 2 до 4 млрд рублей, уточнил Калинин. По его словам, соответствующие предложения направлены премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и первому вице-премьеру РФ, министру финансов Антону Силуанову.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

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