На поддержку МСП в Северной Осетии по нацпроекту направят около 400 млн рублей в 2019 году

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 октября. /ТАСС/. Финансирование по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Северной Осетии в 2019 году составит около 400 млн рублей, сообщил в интервью ТАСС министр экономического развития Северной Осетии Казбек Томаев.

"Финансирование по нему [нацпроекту] в 2019 году с учетом дополнительно выделяемых средств составляет около 400 млн рублей. Из них около 186 млн рублей направляются на поддержку агростартапов по линии Минсельхоза, остальные - по линии Минэкономразвития. Это очень серьезная поддержка нашего фонда микрофинансирования, гарантийного фонда, нашего фонда поддержки предпринимательства", - сказал Томаев.

По его словам, по нацпроекту до конца года будет завершено создание центра "Мой бизнес" во Владикавказе, где будет сконцентрирована вся инфраструктура поддержки бизнеса.

"Всего на оснащение центра будет направлено более 11 млн рублей. Кроме того, для удобства предпринимателей в прошлом году в МФЦ республики было открыто 12 "окон для бизнеса", в которых оказываются первичные консультации по мерам поддержки, а также предоставляются государственные и муниципальные услуги бизнесу", - пояснил министр.

Он уточнил, что, согласно целевым показателям нацпроекта, в 2024 году в сфере МСП в республике должно быть занято не менее 58 тыс. человек. "Сейчас у нас численность занятых в МСП составляет около 38 тыс.", - добавил собеседник агентства.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

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