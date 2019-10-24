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Титов предложил задействовать осужденных для инновационных разработок

Также он предложил создать льготы по срокам содержания осужденных, занятых на технологических производствах

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей и Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) прорабатывают программу доступа осужденных за преступления к технологичному производству, в том числе инновационным разработкам. Об этом сообщил в четверг ТАСС бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"Вместе с ФСИН сейчас прорабатываем целую программу, развивая тему о том, что осужденные в колонии должны иметь доступ к нормальному производству. Это позволит им занимать себя не только пошивом спецодежды, но и, может быть, инновационными вещами, связанными с реальным производством, инженерным, IT-технологиями. Там много очень людей, способных к этому", - сказал он.

По его словам, уже организовано опытное производство электросветильников в Ростове-на-Дону. Титов отметил, что стоит также предусмотреть льготы с точки зрения сроков содержания для осужденных, занятых на таких производствах.

Теги
РоссияТитов, Борис Юрьевич
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