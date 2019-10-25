"Удар по импорту". Как создать отечественную хоккейную клюшку, чтобы ей играл Путин

Игра и бизнес
Хоккеисты Зарипов и Савин знакомы с семи лет, играли вместе в молодежной челябинской команде "Мечел", чуть позже – выходили на лед друг против друга в матчах профессиональной лиги. Однако в 2009 году их карьеры разошлись.
"На последних секундах одной из важных игр за магнитогорский "Металлург" я разорвал две связки и получил вывих колена, – рассказывает Савин. – Это предопределило мое будущее. После долгой реабилитации я предпринимал попытки вернуться в хоккей, но они оказались краткосрочными – травма давала о себе знать. И в 30 лет я принял окончательное решение завязать со спортом, но продолжал болеть за своего друга".
После ухода Иван занялся развитием семейного бизнеса - помогал отцу на фирме, которая занималась анализом химического состава воды и почвы для будущего строительства домов. Однако позже, в 2014 году, он заинтересовался другим проектом, вернувшим его в мир хоккея.
В одной из бесед с ним Зарипов озаботился тем, что 100% хоккейного инвентаря на российском рынке – это импорт. Причем товары были представлены американскими и североамериканскими компаниями с многомиллиардными оборотами. Товарищи приняли решение попробовать отвоевать отечественный рынок, начав с клюшек. Сначала они провели анализ, который показал, что в тот момент в России, Белоруссии и Казахстане реализовывалось около 1,5 млн клюшек, из которых 500 тыс. были деревянные, а остальные - композитные.
"Если деревянные не имеют никакой вариативности, то композитные можно собирать как конструктор: при одном весе делать их разной жесткости, выбирать зоны прогиба, изменять охват трубы. Мы решили сконцентрироваться именно на композитных", – объясняет выбор Савин.
Поначалу он предлагал изготавливать клюшки для детско-юношеских школ, и лишь потом, "откатав проект", перейти на производство для профессиональных спортсменов. Однако Зарипов, по его словам, категорически отказался идти по такому легкому пути. В итоге свою миссию они сформулировали так: "делать качественные клюшки для всех, за приемлемые для покупателя деньги".
Определившись с выбором ниши, в 2015 году Данис и Иван учредили компанию "ЗаряД". "Заря с ударением на "а" – это хоккейное прозвище Даниса, а буква "д" – первая буква его имени. В сочетании получается заряд – энергия для удара клюшкой по шайбе", – объясняет Савин.
После регистрации компании учредители задумались над тем, где разместить производство. Сначала рассматривали родной для них город Челябинск. Но выбрали Татарстан, где в тот момент Зарипов играл за местный клуб "Ак Барс".
"Надо отдать должное руководству республики – сработали на раз-два. Власти приняли и утвердили нашу заявку на получение статуса резидента Территории опережающего развития (ТОР) в Набережных Челнах, что давало нам преференции – почти полное отсутствие налога на прибыль, льготная семипроцентная ставка по социальным страховым взносам", – рассказывает Савин.
Стартовые инвестиции в проект составили 150 млн рублей, куда вошли кредитные средства и личные сбережения Зарипова. На них была организована линия для изготовления клюшек, закуплено оборудование и материалы, наняты мировые специалисты – производственники и технологи. В августе 2016 года состоялось официальное открытие завода.
Цена-качество
Клюшки начали производить разных видов по запатентованной технологии из углеводородного волокна (карбона), которое поставляется с одного из производств в Татарстане. Этот материал позволяет сконструировать изделие так, чтобы оно было легким, прочным и удобным.
Мужские клюшки, как правило, жесткие, а женские – более мягкие, чтобы прилагать меньше усилий при совершении броска. Снаряды различны по размерам и другими характеристикам, то есть одни подходят мастерам, другие - любителям, третьи - юниорам и так далее. Выбрать игровой инструмент можно также в зависимости от того правый у хоккеиста обхват или левый, в каком амплуа он играет – на позиции защиты или нападения.
"Клюшка для взрослого хоккеиста весит всего 400 грамм, но выдерживает сумасшедшие нагрузки игроков весом 120 килограмм. По техническим параметрам наши клюшки сопоставимы с товарами из зарубежья, а по некоторым из них даже превосходят. Например, за счет более упругой нижней части, наши снаряды усиливают бросок на 18-20%. Клюшки спроектированы для точного длинного паса, максимального контроля шайбы и атакующей комбинационной игры, которая характерна для российского хоккея", – отмечает Савин.
По его словам, тестировали клюшки российские хоккеисты, выступающие в Континентальной хоккейной лиге - международной лиге, объединяющей клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии и Финляндии.
Одним из главных отличий от западных аналогов является невысокая стоимость изделия. Самая дорогая клюшка, изготавливаемая на предприятии, обойдется в 9,7 тыс. рублей, тогда как у конкурентов аналогичную по техническим параметрам можно приобрести почти в два раза дороже - за 18 тыс. рублей.
"Возможно, такую цифру у импорта формируют высокие расходы на перевозку. Но не исключаю, что у западных компаний есть и ценовой сговор, ведь некоторые их модели сейчас доходят до 30 тыс. рублей, а ходовые клюшки продаются за 20 тыс. рублей. Мы же можем держать цену значительно ниже благодаря тому, что используем российские материалы", – говорит предприниматель.
Помимо технических и ценовых характеристик, в компании тщательно продумали дизайн клюшек. Например, на них не встретить ни одной надписи на иностранном языке. Снаряды украшены российским бело-сине-красным триколором. А некоторые партии отличаются названиями, подчерпнутыми из оборонной промышленности – "для устрашения противника в хоккейной войне".
"Если честно, то маркетинговые исследования выявили, что не все радужно относятся к продуктам российского производства. Но почти все признают исключительность образцов отечественной военной техники. Мы решили учесть эти два фактора и присвоили клюшкам названия "АК-47", "Катюша", "С-400", – рассказывает Савин.
Линейка клюшек "Катюша" в яркой раскраске сделана для девушек-хоккеисток. Снаряды "С-400", названные по аналогу с зенитная ракетной системой, сконструированы для бросков хоккеистов-защитников с дальних дистанций. А для "автоматного" наименования "АК-47" потребовалось заключить лицензионное соглашение с концерном "Калашников" об использовании бренда.
Клюшки в города и села
Первая партия клюшек с завода была поставлена в 2016 году в детско-юношеские школы Татарстана.
"Выражаю искренние слова благодарности президенту республики Рустаму Минниханову, который сделал первый заказ. Власти собрали информацию со всех районов о том, сколько детей занимается хоккеем, какая существует потребность в спортивном инвентаре, и после этого выбрали самых нуждающихся. Нас приятно удивило решение, это пример для всех регионов", – считает Савин.
Следом компания начала развивать отношения с дилерами, и спустя год клюшки отечественного производства можно было приобрести в спортивных магазинах по всей России. Если же в каком-то населенном пункте нет подобных точек продаж – заказы принимаются через интернет-сайт.
"Доставка абсолютно бесплатная в любое место страны. Мы несем сумасшедшие транспортные расходы, но видим свою миссию именно в том, чтобы любой человек, вне зависимости от достатка или условий проживания, мог заниматься спортом. Понимаем, что в селах, где играют в хоккей на улице, не могут переплатить за доставку, поэтому везем в любую глубинку, даже на санях", – отмечает Савин. По его словам, благодарности за организацию доставки идут со всех уголков страны.
Более того, компания единственная из представленных на российском рынке в этом сегменте, дает гарантию – 14 дней. Этим производитель доказывает качество товара, уточнил предприниматель.
За два года работы компания нарастила мощность и сейчас производит до 100 тыс. клюшек в год.
Также растет оборот – 2018 год закончился для нее с приростом на 26% по этому показателю. Таким образом, "ЗаряД" преодолел порог микропредприятия (максимальная годовая выручка 120 млн рублей), выйдя в категорию малого бизнеса.
В мае 2018 года Агентство стратегических инициатив (АСИ) признало проект стратегическим и заключило с компанией соглашение о поддержке, которая предусматривает компенсацию производственных затрат и помощь в экспорте. Уже сейчас около 5% продукции идет на экспорт – в страны СНГ, на европейский и скандинавский рынки.
Однако возникают у компании и некоторые трудности. Например, когда государственные заказчики объединяют тендеры на поставку хоккейного инвентаря в один лот. Так как предприятие сейчас выпускает только клюшки, оно не может участвовать в этих закупках.
"В этом смысле очень помогает Бизнес-навигатор МСП (онлайн-ресурс, разработанный Корпорацией МСП для предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело – прим.). Благодаря его инструментам можно осуществлять тендерный контроль, а заказчикам проверять благонадежность поставщиков. Мы за то, чтобы государство и дальше предоставляло такие инструменты, связанные с улучшением условий для деятельности бизнеса", – отмечает Савин.
Путин выбрал российскую клюшку
Все чаще и чаще профессиональные спортсмены выбирают российские клюшки. Новыми снарядами на Олимпиаде 2018 года играли спортсмены из Чехии. В минувшем сезоне 2018-2019 года Континентальной хоккейной лиги игроки казанского "Ак Барса" с отечественными клюшками завоевали главный трофей турнира - Кубок Гагарина.
Даже первые лица государства обратили внимание на продукт. Так, президент России Владимир Путин играет отечественной клюшкой в матчах Ночной хоккейной лиги. "Он доволен, наша продукция получила положительную оценку", – уверяет Савин, который рассказывал президенту об успехах компании на форуме "Россия-спортивная держава" в октябре 2018 года.
По словам предпринимателя, Путин оценил тот фактор, что предприятие обеспечивает "стратегическую безопасность в области развития технологий, применяемых в спорте высших достижений".
"Это актуально для нашего времени, когда сборная выступала на Олимпиаде под нейтральным флагом, шли беспрецедентные дисквалификации спортсменов за обвинения в допинге. Предполагаю, что одним из инструментов сдерживания наших спортсменов в будущем может стать ограничение доступа к технологиям. Например, поедет хоккейная сборная на чемпионат мира, а им выдадут деревянные клюшки. И тогда наши ребята окажутся в заведомо неконкурентной ситуации относительно других команд, которые будут играть инвентарем с применением высоких технологий", – размышляет Савин.
Именно поэтому в дальнейших планах компании - импортозаместить весь инвентарь для игры в хоккей. "Сейчас разрабатываем технологию и согласовываем все детали для производства вратарских клюшек, они войдут в наш ассортимент в течение 2020 года. Еще через год хотим наладить выпуск всей экипировки", – рассказал предприниматель.
Также компания намерена выйти со своими товарами на самый большой по объему потребления североамериканский рынок. "Кроме того, отрабатываем по каналам продаж поставки в Чехию, где, по нашим исследованиям, 120 тыс. хоккеистов – это второй по числу потенциальных клиентов рынок", – добавляет Савин.
"С мировыми лидерами по производству хоккейной амуниции мы сейчас конкурируем только одним видом продукции, но уже навязали им хорошее сопротивление и конкуренцию. Поэтому верим в успех своих амбициозных планов", – заключил он.
Беседовал Наиль Шахвалиев