"Удар по импорту". Как создать отечественную хоккейную клюшку, чтобы ей играл Путин

Игра и бизнес

Хоккеисты Зарипов и Савин знакомы с семи лет, играли вместе в молодежной челябинской команде "Мечел", чуть позже – выходили на лед друг против друга в матчах профессиональной лиги. Однако в 2009 году их карьеры разошлись.

"На последних секундах одной из важных игр за магнитогорский "Металлург" я разорвал две связки и получил вывих колена, – рассказывает Савин. – Это предопределило мое будущее. После долгой реабилитации я предпринимал попытки вернуться в хоккей, но они оказались краткосрочными – травма давала о себе знать. И в 30 лет я принял окончательное решение завязать со спортом, но продолжал болеть за своего друга".

После ухода Иван занялся развитием семейного бизнеса - помогал отцу на фирме, которая занималась анализом химического состава воды и почвы для будущего строительства домов. Однако позже, в 2014 году, он заинтересовался другим проектом, вернувшим его в мир хоккея.

В одной из бесед с ним Зарипов озаботился тем, что 100% хоккейного инвентаря на российском рынке – это импорт. Причем товары были представлены американскими и североамериканскими компаниями с многомиллиардными оборотами. Товарищи приняли решение попробовать отвоевать отечественный рынок, начав с клюшек. Сначала они провели анализ, который показал, что в тот момент в России, Белоруссии и Казахстане реализовывалось около 1,5 млн клюшек, из которых 500 тыс. были деревянные, а остальные - композитные.

"Если деревянные не имеют никакой вариативности, то композитные можно собирать как конструктор: при одном весе делать их разной жесткости, выбирать зоны прогиба, изменять охват трубы. Мы решили сконцентрироваться именно на композитных", – объясняет выбор Савин.

Поначалу он предлагал изготавливать клюшки для детско-юношеских школ, и лишь потом, "откатав проект", перейти на производство для профессиональных спортсменов. Однако Зарипов, по его словам, категорически отказался идти по такому легкому пути. В итоге свою миссию они сформулировали так: "делать качественные клюшки для всех, за приемлемые для покупателя деньги".

Определившись с выбором ниши, в 2015 году Данис и Иван учредили компанию "ЗаряД". "Заря с ударением на "а" – это хоккейное прозвище Даниса, а буква "д" – первая буква его имени. В сочетании получается заряд – энергия для удара клюшкой по шайбе", – объясняет Савин.

После регистрации компании учредители задумались над тем, где разместить производство. Сначала рассматривали родной для них город Челябинск. Но выбрали Татарстан, где в тот момент Зарипов играл за местный клуб "Ак Барс".

"Надо отдать должное руководству республики – сработали на раз-два. Власти приняли и утвердили нашу заявку на получение статуса резидента Территории опережающего развития (ТОР) в Набережных Челнах, что давало нам преференции – почти полное отсутствие налога на прибыль, льготная семипроцентная ставка по социальным страховым взносам", – рассказывает Савин.

Стартовые инвестиции в проект составили 150 млн рублей, куда вошли кредитные средства и личные сбережения Зарипова. На них была организована линия для изготовления клюшек, закуплено оборудование и материалы, наняты мировые специалисты – производственники и технологи. В августе 2016 года состоялось официальное открытие завода.

Цена-качество

Клюшки начали производить разных видов по запатентованной технологии из углеводородного волокна (карбона), которое поставляется с одного из производств в Татарстане. Этот материал позволяет сконструировать изделие так, чтобы оно было легким, прочным и удобным.

Мужские клюшки, как правило, жесткие, а женские – более мягкие, чтобы прилагать меньше усилий при совершении броска. Снаряды различны по размерам и другими характеристикам, то есть одни подходят мастерам, другие - любителям, третьи - юниорам и так далее. Выбрать игровой инструмент можно также в зависимости от того правый у хоккеиста обхват или левый, в каком амплуа он играет – на позиции защиты или нападения.

"Клюшка для взрослого хоккеиста весит всего 400 грамм, но выдерживает сумасшедшие нагрузки игроков весом 120 килограмм. По техническим параметрам наши клюшки сопоставимы с товарами из зарубежья, а по некоторым из них даже превосходят. Например, за счет более упругой нижней части, наши снаряды усиливают бросок на 18-20%. Клюшки спроектированы для точного длинного паса, максимального контроля шайбы и атакующей комбинационной игры, которая характерна для российского хоккея", – отмечает Савин.

По его словам, тестировали клюшки российские хоккеисты, выступающие в Континентальной хоккейной лиге - международной лиге, объединяющей клубы из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Латвии и Финляндии.

Одним из главных отличий от западных аналогов является невысокая стоимость изделия. Самая дорогая клюшка, изготавливаемая на предприятии, обойдется в 9,7 тыс. рублей, тогда как у конкурентов аналогичную по техническим параметрам можно приобрести почти в два раза дороже - за 18 тыс. рублей.