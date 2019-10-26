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Микрокредитная компания Приморья уменьшила ставки по льготным займам для бизнеса в регионе

Для работающих по приоритетным направлениям экономики предприятий минимальный размер ставки составит 3,25% годовых в моногородах

ВЛАДИВОСТОК, 26 октября. /ТАСС/. Микрокредитная компания Приморья снизила ставки для предприятий малого и среднего бизнеса приоритетных отраслей экономики. Теперь ставка по льготным займам для бизнеса в моногородах составляет 3,25%, а на остальной территории региона - 6,5%, сообщила в субботу пресс-служба краевой администрации.

Микрокредитная компания учреждена администрацией Приморского края для расширения доступа предпринимателей к финансовым ресурсам в рамках национального проекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Эта работа также отвечает целям краевого проекта "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края" на 2013-2021 годы. В этом году компания сможет предоставить льготные кредиты на общую сумму 390 млн рублей, с мая предприниматели региона уже получили более 50 млн рублей.

"Теперь минимальный размер ставки для предприятий, работающих по приоритетным направлениям экономики, составит 3,25% годовых в моногородах (было 3,5%) и 6,5% - на остальной территории региона (было 7%)", - сообщила пресс-служба. Уточняется, что базовые ставки компании равны ключевой ставке Центрального Банка России, и, когда она снизилась, в соответствие были приведены условия по кредитным продуктам.

Займ "Моногород" предназначен для предприятий, работающих в Арсеньеве, Дальнегорске, Спасске-Дальнем, поселках городского типа Восток, Липовцы, Новошахтинский, Лучегорск, Ярославский и селе Светлогорье. Займ по базовой программе "Бизнес" с минимальной процентной ставкой 6,5% может быть использован предпринимателями для приобретения, реконструкции, модернизации и ремонта основных средств, а также на первоначальный взнос по договору лизинга. В числе приоритетных направлений, определенных Минэкономразвития, - резиденты территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток, индустриальных и промышленных парков, компании-экспортеры, сельскохозяйственные кооперативы и фермерские хозяйства, бизнес, работающий в сферах туризма, здравоохранения, культуры, образования, экологии и спорта и другие.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства. Эти меры призваны увеличить количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства до 25 млн к 2024 году, нарастить долю МСП в ВВП страны до 32%, а долю экспорта субъектов МСП - до 10% от общего объема.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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