Эксперт: снизить безработицу в СКФО позволят программы поддержки МСП

ЧЕРКЕССК, 28 октября. /ТАСС/. Дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) могут помочь в борьбе с высоким уровнем безработицы в регионах Северного Кавказа. Таким мнением с ТАСС в понедельник поделилась председатель Общественной палаты Карачаево-Черкесии Вера Молдованова.

"У нас большая безработица в селах, люди стремятся в город, а там тоже нет работы, такая проблема во всех регионах СКФО. Должны существовать программы для поддержки и развития малого и среднего бизнеса на Северном Кавказе. Это основной сейчас потенциал для экономического развития в регионах СКФО", - сказала собеседница агентства.

Предприятий в регионах Северного Кавказа немного, а малый бизнес развивается слабо, поскольку зачастую у людей нет денег на стартовый капитал, а банки выдают кредиты под высокие проценты, считает председатель общественной палаты КЧР. Она подчеркнула, что для экономического развития необходимо льготное кредитование МСП. "Если речь об очень больших экономических инвестициях, то должны быть солидные инвесторы для создания больших предприятий, малого бизнеса, которые дадут рабочие места. Очень много стран так работают - экономически себя обеспечивают за счет малого и среднего бизнеса", - сказала собеседница агентства.

Кроме того, по словам Молдовановой, в регионах СКФО активно развивается туристический бизнес, который необходимо всячески поддерживать. "Туристическая отрасль подразумевает и какой-то сопутствующий малый бизнес, их тоже нужно поддержать. Например, Северная Осетия, КБР активно развиваются сейчас в этом направлении. Необходимо развитие малого бизнеса, который помогает туристам, а для этого необходима соответствующая инфраструктура", - заключила она.

Молдованова отметила, что трудоспособное население уезжает из своих регионов, не только потому что не может найти для себя профессионального применения, но и из-за низкого уровня заработных плат. "Если сравнивать КЧР со всем СКФО, в бюджетных организациях в сферах здравоохранения и образования у нас самые низкие ставки. Уезжают отсюда не только те, которые не могут устроиться на работу, от нас уезжает уже интеллигенция - врачи, учителя, потому что здесь самые низкие заработные платы для бюджетников", - пояснила она.

Об уровне безработицы в СКФО

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым самые высокие показатели безработицы наблюдаются в регионах Северного Кавказа. В целом по округу он составил 10,5%. В республике Ингушетия уровень безработицы составил 26,2%, Чеченской Республике - 13,4%, Республике Северная Осетия-Алания - 12,6%.