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МСП Банк увеличил размер кредита по программе субсидирования до 2 млрд рублей

Максимальный срок для инвестиционного кредитования также увеличен до 10 лет

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. МСП Банк по программе субсидирования кредитования малого и среднего бизнеса увеличил максимальный кредит для реализации инвестпроектов вдвое - до 2 млрд рублей. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы банка.

"МСП Банк <…> увеличил максимальный размер кредита для малых и средних предпринимателей до 2 млрд рублей для реализации инвестиционных проектов. Максимальный срок для инвестиционного кредитования также увеличен и составляет 10 лет", - отмечается в сообщении. Ранее максимальный размер составлял 1 млрд рублей, а срок для инвестиционного кредитования - 7 лет.

"Субсидирование ставки является действенным инструментом для увеличения доли малого и среднего бизнеса в ВВП. С помощью такого механизма государство имеет возможность, с одной стороны, довести до компаний отраслевые и технологические приоритеты развития экономики, а с другой стороны - выстроить эффективную систему мобилизации ресурсов и финансовой поддержки субъектов МСП, сфокусированную на ускоренном развитии по ключевым направлениям", - приводит пресс-служба слова председателя правления МСП Банка Дмитрия Голованова.

Он добавил, что в течение 2019 года банк выдал малым и средним компаниям в рамках программы Минэкономразвития кредитные средства общим объемом более 15 млрд рублей. По данному показателю банк занимает третье место среди всех уполномоченных банков России.

В октябре банк по программе кредитования малого и среднего бизнеса установил ставку 7,75% годовых для предпринимателей, ведущих деятельность в приоритетных нишах банка, - это резиденты Дальнего Востока, Северного Кавказа и моногородов, высокотехнологичные стартапы, сельскохозяйственные кооперативы, спортивный и семейный бизнес, предприниматели старше 45 лет и женщины-предприниматели. Для малого бизнеса ставка кредита на инвестиционные цели составляет 8%, ставка займа на оборотные цели - 8,25%. Средний бизнес может получить заем как на инвестиционные, так и на оборотные цели, под 8% годовых.

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, является одной из задач нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", который рассчитан на 2019-2024 годы.

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