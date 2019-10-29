Браверман: главным показателем развития МСП является численность занятых в этой сфере

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Основным показателем развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в России является количество занятых в МСП, такое мнение в четверг высказал ТАСС глава корпорации МСП Александр Браверман.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на данные Минэкономразвития сообщили о закрытии почти 700 тыс. малых и средних предприятий с августа 2018 года по август 2019 года.

"Главным показателем, отвечающим за положительное развитие малого и среднего бизнеса в любой стране, является численность занятых в этой сфере. Так, по числу субъектов МСП на 1 тыс. человек мы опережаем такие страны, как Германия (30), Великобритания (32) и Япония (22). Между тем, доля занятых в российском малом бизнесе в общей численности населения сегодня составляет порядка 13%, а в Великобритании этот показатель - 16,3%, в Германии - 22,1%", - сказал Браверман ТАСС, отмечая, что число субъектов МСП является косвенным показателем развития этой сферы.

Также Браверман напомнил, что в рамках соответствующего нацпроекта по развитию малого бизнеса (указ президента РФ № 204 от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года) поставлена задача к 2024 году увеличение именно численности занятых в МСП с 19,2 до 25 млн человек.

Он обратил внимание на то, что по данным Федеральной налоговой службы (ФНС) по итогам 2018 года ускоренный рост (акселерация) показали 2,4 тыс. малых и средних компаний, перейдя в статус крупных компаний и дав прирост численности занятых более чем на 1 млн человек по сравнению с 2017 годом.

Высокая конкуренция

По данным налоговой службы основными регионами, где с августа 2018 по август 2019 прекратили деятельность 750 тыс. малых предприятий, стали Москва, Санкт-Петербург, Татарстан и Московская область. Глава корпорации МСП считает, что одной из причин может быть высокая конкуренция в этих регионах. По данным АСИ, эти регионы входят в десятку лучших регионов по условиям развития МСП.

Факторы роста

По словам Бравермана, об успешном развитии малого бизнеса говорят и данные закупок для МСП. Так, с 2017 года объем закупок крупнейших компаний у малого бизнеса вырос с 2,1 трлн рублей до 3,2 трлн рублей в 2018 году. По ожиданиям корпорации в 2019 году объем закупок должен составить 3,4 трлн рублей.

"Таким образом, мы уже превышаем показатель по закупкам для МСП в рамках нацпроекта (3 трлн в 2019 году - показатель по закупкам в рамках нацпроекта МСП). Это говорит о том, что малый бизнес в стране растет, в том числе и на профессиональном уровне. В 2015 году мы начинали с 8,4 тыс. позиций и достигли 413 тыс. позиций в 2019 году, поставляя в значительной части высокотехнологичную продукцию", - пояснил Браверман.

Он также добавил, что по данным Банка России, растет и финансовая поддержка малых компаний - с 5,4 трлн рублей в 2017 году до 6,1 трлн рублей в 2018 году. Ожидается, что в 2019 году объем финансовой поддержки составит порядка 7 трлн рублей.

Цифровое развитие

Также растет и число пользователей среди предпринимателей в цифровых сервисах. По данным портала "Бизнес-навигатор МСП" (онлайн площадка по поддержке субъектов МСП), число пользователей с 2017 года увеличилось с 445 тыс. до 916 тыс. субъектов МСП в 2018 году. Из них, по данным ФНС, 54% показали рост выручки или численности занятых.

"Зеркальный реестр", запущенный в октябре на базе навигатора, позволит сравнивать результаты проверок малого бизнеса с данными реестра проверок Генпрокуратуры, отмечает Браверман. По его словам, это облегчит взаимодействие предпринимателей с контрольно-надзорными органами. Также создание данного реестра является частью работы по "регуляторной гильотине".

"Такая совокупность мер, это совершенно очевидно, приведет к росту численности занятых в этой сфере экономики", - отметил глава корпорации.