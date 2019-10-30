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Самозанятых впервые допустят к закупкам госкомпаний

Льгота будет доступна в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российским предпринимателям, имеющим статус самозанятых, дадут возможность участвовать в закупках крупных компаний с госучастием. Об этом в среду сообщили ТАСС в корпорации МСП.

Данный сегмент предпринимателей сможет участвовать в закупках по 223-ФЗ (Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"). Сегодня госкомпании отдают не менее 18% своих закупок малому и среднему бизнесу (10% - на прямых торгах, 8% - на общих основаниях)

"Весной этого года Минфину, Минэку, ФАС и корпорации МСП было дано поручение проработать вопрос допуска самозанятых к закупкам. Такая льгота будет доступна там, где проводится сейчас эксперимент, это Москва, Московская и Калужская области, а также Татарстан", - сказали в корпорации.

За 10 месяцев 2019 года физические лица приняли участие в закупках госкомпаний на сумму в размере 115,5 млрд рублей, в 2016 году объем составлял почти 90 млрд рублей.

По данным ФНС, статус самозанятых на данный момент получили более 250 тыс. россиян. Специальный режим налогообложения для самозанятых действует с начала 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятые платят налог по ставке 4% на доходы, полученные от физических лиц, и 6% - на доходы от юридических лиц. В 2020 году правительство планирует распространить специальный налоговый режим для самозанятых на другие регионы.

Теги
Россия
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