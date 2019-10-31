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Браверман: допуск самозанятых к закупкам позволит увеличить численность занятых в МСП

Ранее правительство впервые допустило самозанятых к закупкам госкомпаний и крупнейших компаний с госучастием, а также распространило на них другие льготы, доступные малому бизнесу

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Допуск самозанятых предпринимателей к закупкам крупнейших компаний с госучастием повлияет на увеличение количества занятых в секторе малого и среднего предпринимательства (МСП) граждан. Такое мнение в четверг высказал в беседе с ТАСС глава Корпорации МСП Александр Браверман.

Ранее правительство приняло решение впервые допустить самозанятых к закупкам госкомпаний и крупнейших компаний с госучастием в рамках 223-ФЗ (Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), а также распространить на них другие льготы, доступные малому бизнесу. Сегодня заказчики отдают не менее 18% своих закупок малому и среднему бизнесу (из них 15% - на прямых торгах).

"Решение, принятое правительством, в случае одобрения Федеральным собранием и подписания [проекта] президентом РФ, которое дает возможность самозанятым участвовать в закупках наравне с малым бизнесом, повлияет на увеличение численности занятых в сфере МСП. Также в совокупности доступ этой категории предпринимателей к льготным финансам и Бизнес-навигатору МСП (онлайн-площадка по поддержке малого бизнеса - прим. ТАСС) позволит выполнить указ президента (указ президента РФ №204 от 7 мая 2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития России на период до 2024 года - прим. ТАСС), где в рамках профильного нацпроекта по МСП поставлена задача к 2024 году увеличить именно численность занятых в МСП с 19,2 до 25 млн человек", - сказал Браверман.

Спрос есть

Браверман добавил, что и сами заказчики заинтересованы в работе с самозанятыми. По его словам, это подтверждает недавний опрос ВЦИОМа, проведенный с 11 по 29 апреля 2019 года для Корпорации МСП. Так, было опрошено 1,6 тыс. респондентов, которые потенциально могли бы стать самозанятыми, 166 самозанятых предпринимателей и 223 крупнейшие компании с госучастием в качестве возможных заказчиков. В рамках исследования была отмечена удовлетворенность самозанятых своими налоговыми ставками и неизменностью условий ведения своей деятельности в течение 10 лет, 52% потенциальных самозанятых отметили снижение налоговых платежей как один из важных факторов при легализации.

"В ходе опроса, который мы провели при помощи ВЦИОМ, был выявлен значительный спрос на услуги самозанятых и со стороны крупнейших компаний с госучастием. Например, в телекоммуникационной отрасли есть спрос на услуги самозанятых по созданию системы мониторинга передачи данных, разработка веб-сервисов. В почтовой отрасли есть спрос на услуги самозанятых в сфере лизинга легковых автомобилей", - подчеркнул Браверман.

Директор департамента закупочной деятельности компании ''Россети'' Юрий Зафесов согласился с главой Корпорации МСП, говоря "о спросе на услуги самозанятых со стороны заказчиков".

"Мы обязаны отдавать 18% закупок малому бизнесу, но, как правило, у нас получается порядка 30%. Мы довольны качеством работы [поставщиков из сектора МСП], поэтому можем закупаться и больше. К слову, спрос на услуги самозанятых у нас, как заказчика, тоже есть. Нам интересны их услуги в сфере типографии и клининга", - говорит Зафесов.

По данным ФНС, сегодня статус самозанятых получили более 250 тыс. россиян. Специальный режим налогообложения для самозанятых действует с начала 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Самозанятые платят налог по ставке 4% на доходы, полученные от физических лиц, и 6% - на доходы от юридических лиц. В 2020 году Правительство планирует распространить специальный налоговый режим для самозанятых на другие регионы.

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