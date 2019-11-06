"Известия": занятость в малом и среднем бизнесе в России за год упала на 3,75%

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Число работников в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) за год снизилось почти на 600 тыс. человек до 15,4 млн. Федеральная налоговая служба среди потенциальных причин рассматривает укрупнение предприятий, эксперты связывают это с цифровизацией и перерегистрацией в качестве самозанятых, пишет в четверг газета "Известия".

Наибольшие потери по сравнению с прошлым октябрем произошли в малых компаниях, где работников стало меньше почти на 365 тыс. человек, средние фирмы потеряли около 136 тыс. сотрудников, микрофирмы - 67 тыс. Количество предприятий в сфере МСП сократилось на 116 тыс., следует из данных реестра ФНС, которые приводит издание.

Как сообщили газете в ФНС, одной из причин сокращения числа небольших фирм стало укрупнение предприятий. Благодаря господдержке бизнеса, компании расширили производство и увеличили штат, в результате чего перестали соответствовать критериям средних предприятий, отметили в налоговой службе.

Ряд экспертов, опрошенных изданием, связали сокращение числа занятых в МСП с перерегистрацией сотрудников в качестве самозанятых, поскольку для многих специальный налоговый режим со ставками 4-6% более выгоден. Такой режим действует для самозанятых с начала 2019 года в четырех регионах: Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Первый вице-президент бизнес-объединения "Опора России" Владислав Корочкин выдвинул предположение, что на сокращение могли также повлиять цифровизация, снижение покупательской способности населения и агрессивная политика крупного бизнеса.

В Минэкономразвитии "Известиям" сообщили, что не считают данные налоговой службы по среднесписочной численности сотрудников достаточно репрезентативными, чтобы оценивать развитие малого и среднего бизнеса. В ведомстве пояснили, что информация появляется на ресурсе с большим опозданием, а потому в следующем отчетном периоде ожидается улучшение показателей. В пресс-службе министерства добавили, что такие меры, как льготное кредитование МСП, гарантийная поддержка и предоставление помещений на льготных условиях, смогут отразиться на занятости только с отсроченным эффектом.

По нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" численность занятых в малом бизнесе должна увеличиться с 19,2 млн человек по состоянию на середину 2018 года до 25 млн к концу 2024 года. Также нацпроект предполагает развитие системы льготного налогообложения для самозанятых. Власти рассматривают вопрос о переходе самозанятых в категорию малого и среднего бизнеса, ожидается, что на них будут распространяться все меры господдержки - микрозаймы, работа с госзаказами.