МСП Банк и фонд "Даму" из Казахстана договорились о поддержке малого бизнеса двух стран

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Российский МСП Банк и казахстанский Фонд развития предпринимательства "Даму" планируют совместное развитие малого и среднего предпринимательства обеих стран. Соответствующее соглашение заключили в четверг на межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстана, сообщили в пресс-службе российского банка.

Документ в присутствии президентов РФ и Казахстана подписали председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов и председатель правления фонда Гаухар Бурибаева

"Предметом соглашения является развитие сотрудничества между организациями на долгосрочной основе в сфере поддержки и развития микро-, малого и среднего предпринимательства. Основными направлениями взаимодействия будут финансово-гарантийная поддержка субъектов МСП, реализация комплекса мер по поддержке экспортоориентированных субъектов таких предприятий, а также поощрение создания и развития совместных проектов и иных форм сотрудничества, включая торгово-производственную и научно-техническую кооперацию, приграничную торговлю между российскими и казахстанскими субъектами МСП", - сказали в пресс-службе.

МСП Банк учрежден в 1999 году, 100% акций принадлежат Корпорации МСП. Банк обеспечивает кредитование малого и среднего бизнеса напрямую и по агентской схеме, предоставляя российским предпринимателям доступ к программам господдержки.