Эксперты призвали малый бизнес оформлять бренды для роста капитала и защиты от пиратов

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Эксперты призвали предпринимателей из сектора малого бизнеса уделить внимание регистрации интеллектуальных прав. По мнению опрошенных ТАСС представителей бизнес-сообщества, это позволит не только защитить бизнес от пиратства и копирования со стороны недобросовестных конкурентов, но и будет способствовать росту стоимости компаний.

Регистрация интеллектуальных прав зачастую критически важна не только высокотехнологичному бизнесу, но и любой малой компании, например, стандартному торговому предприятию, ведь как только бренд "выстрелит" на рынке, защищаться от пиратства и копирования со стороны недобросовестных конкурентов может быть поздно, заявляют эксперты. Опрошенные ТАСС представители бизнес-сообщества и предприниматели также подчеркивают, что интеллектуальные права позволяют не только защитить бизнес, но и способствуют его общему развитию и росту стоимости.

Экономические преимущества

Представители общественных организаций рекомендуют регистрировать все объекты интеллектуальной собственности - не только уникальные изобретения, технологии, авторскую продукцию и наработки, но и товарные знаки. Они объясняют, что помимо очевидного риска кражи разработки или бренда регистрация интеллектуальных прав дает экономические преимущества.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Сергей Катырин называет несколько причин. "Во-первых, это защита от копирования и недобросовестной конкуренции, то есть правовая защищенность бизнеса, во-вторых, это индикатор интеллектуального потенциала бизнеса и, как следствие, повышение привлекательности и конкурентоспособности товаров на рынке", - перечисляет Катырин. Кроме того, за счет интеллектуальных прав бизнес может привлекать дополнительные инвестиции и получать доходы от передачи исключительных прав другим участникам рынка. Наконец, интеллектуальные права позволяют легче получить кредит - бизнес может предложить их банку в качестве залога.

По мнению главы ТПП, российский малый и средний бизнес не уделяет достаточного внимания вопросу защиты своих интеллектуальных прав, хотя практика показывает, что затраты на профильных специалистов этой сферы окупаются с лихвой.

Вице-президент бизнес-объединения "Опора России" Наталья Золотых солидарна с ТПП, считая, что оформление прав на интеллектуальную деятельность, будь то изобретения, промышленные образцы или товарные знаки и географические указания, позволяют компании занять прочное положение на внутреннем рынке.

"Кроме того, деловые партнеры, инвесторы и акционеры воспринимают патентный портфель как проявление высокого уровня компетентности, специализации и технического потенциала малого и среднего предприятия, что способствует привлечению инвестиций и повышению рыночной стоимости компании", - говорит она.

Повышать грамотность

Золотых обращает внимание, что предприниматели часто совершают ошибки в вопросах интеллектуальных прав. Так, например, при регистрации патента порой нарушают требование о том, что патентуемое изделие не должно быть публично раскрыто раньше срока. Кроме того, следует не пропускать сроки ответов на запросы госэкспертизы и уплаты пошлин за выдачу и продление патента. Выходя на рынок с продукцией, предприниматели зачастую не проводят экспертизу на патентную чистоту своей технологии, и в случае плагиата продукция может быть уничтожена, а предприниматель - оштрафован на сумму, в два раза превышающую стоимость товара, указывает Золотых.

Эксперт по корпоративному праву и праву интеллектуальной собственности московского отделения бизнес-объединения "Деловая Россия" Рим Адельшин соглашается с "Опорой России" и добавляет, что предприниматель порой не понимает, как правильно юридически оформить отношения с контрагентами. В частности, можно наблюдать "излишнее доверие и передачу технических решений без соответствующих договоров", а также "отсутствие или слабое и некачественное внутреннее оформление и хранение в компании результатов интеллектуальной деятельности".

Омбудсмен по вопросам авторского и патентного права в аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей Алексей Рябинин тоже согласен с Золотых, отмечая, что у российского бизнеса пока не в полной мере сформировалась практика регистрации интеллектуальных прав. Тем более, что процедурно регистрация товарных знаков и патентов не является слишком обременительной и стоит от 10 тыс. рублей, хотя и может занимать достаточно длительное время, говорит он.

"Пока у нас не очень складывается практика - предприниматели часто не спешат регистрировать собственные торговые марки и товарные знаки и поэтому в результате иногда могут сталкиваться с проблемами со стороны конкурентов. Это вопрос правовой грамотности предпринимателей", - говорит он. В частности, Рябинин обращает внимание на типичную ситуацию, когда продавцы мелкой розницы получают судебные иски и многомиллионные штрафы за то, что торговали продукцией, например, игрушками без согласия правообладателя образа. Или же компания, казалось бы уже укрепившаяся на рынке, бывает вынуждена сменить свое название, поскольку его зарегистрировала другая фирма, отмечает Рябинин.

Чтобы смягчить последствия типичных ошибок для бизнеса в области интеллектуальных прав, аппарат омбудсмена подготовил соответствующие поправки, исключающие штрафные санкции за первое нарушение. "Мы считаем разумным ограничиться предупреждением за первое нарушение, если оно не нанесло сильного ущерба, - говорит Рябинин. - Нашу точку зрения разделяют в том числе многие официальные ведомства, понимая, что для малого предприятия эти штрафы могут быть равносильны уничтожению бизнеса".

Защитить свой бизнес

Опрошенные ТАСС предприниматели также констатируют важность регистрации интеллектуальных прав, отмечая, что это позволяет бороться с копированием идей или даже кражей бренда. В то же время они предупреждают, что даже после оформления прав бизнесу стоит оставаться начеку и быть готовым отстаивать свою позицию в суде.

Владелец IT-компании Mielta Technology Александр Рузаев уверен, что предпринимателям стоит задумываться о регистрации интеллектуальных прав на бренд практически на старте бизнеса. "Самое первое, что должен сделать предприниматель, это зарегистрировать бренд, тем более, если бренд успешен и активно развивается", - подчеркивает он. По его словам, зарегистрировать интеллектуальные права "несложно, но трудоемко, и занимает довольно много времени". Сам Рузаев занимался оформлением трех брендов, по каждому из них процедура длилась от года до двух. Он отмечает, что для этого бизнесу потребуется привлечь профильного специалиста - патентного поверенного. При этом Рузаев считает, что если юридическая защита бренда эффективна, то оформление патента на отдельную продукцию, например, программный софт, может быть бессмысленным, и при должном умении программу можно скопировать с формальными коррективами.

Основатель кондитерской фабрики "Ванюшкины сладости" Николай Кузяков констатирует, что "начинающие предприниматели вообще не придают этому [регистрации интеллектуальных прав] значения". "У нас был негативный опыт. Только через три года [после запуска предприятия] мы начали регистрировать [бренд], и то только после того, как нечестные люди запатентовали нашу марку и втридорога продали нам же", - вспоминает Кузяков. По словам предпринимателя, суд встал на сторону конкурента, хотя у последнего даже отсутствовало производство. Сейчас Кузяков оформил более 100 патентов на различные кондитерские изделия.

При этом он согласен, что даже при надлежащем оформлении интеллектуальных прав полностью исключить риски нельзя. По его словам, недобросовестные конкуренты зачастую могут без последствий скопировать чужую продукцию, оформленную автором по всем правилам, благодаря замене незначительных компонентов. "Дело может идти годами, а в это время конкуренты зарабатывают и отбирают у тебя рынок", - говорит он.

Основатель лаборатории виртуальной реальности Boxglass Игорь Мельников уверен, что регистрировать бренд "критически важно" уже на начальных этапах бизнеса. "Как только о нас начали писать СМИ, как только мы начали вкладывать деньги в рекламу, мы поняли, что бренд имеет ценность и его нужно регистрировать", - указывает Мельников. В то же время предприниматель разделяет позицию Рузаева и Кузякова о том, что риски остаются всегда. По его мнению, регистрация патента на конкретное изделие может быть не всегда целесообразна и выгодна с точки зрения финансов и трудозатрат, если товар недостаточно уникален или не имеет устойчивых позиций на рынке.