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Эксперт: краудлендинговые платформы оказались переоцененной бизнес-моделью

По словам старшего вице-президента Промсвязьбанка Александра Чернощекина, лучше развивать сервисы, направленные на привлечение клиентских средств на биржу или фондовый рынок

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Краудлендинговые платформы - для онлайн-кредитования проектов физлицами - оказались "немного переоцененной историей, по-прежнему существуя только в качестве эксперимента". Такое мнение ТАСС озвучил старший вице-президент - глава дирекции среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Александр Чернощекин, комментируя альтернативные источники финансирования для малого и среднего бизнеса.

На краудлендинговых платформах частный инвестор может одолжить заемщику (юрлицу из сегмента малого и среднего бизнеса) средства под определенный процент для реализации проекта.

"На мой взгляд, краудлендинг - немного переоцененная история, потому что, если у банка хорошая бизнес-модель с точки зрения качественной оценки рисков, у него есть капитал, и он сам может кредитовать, и он будет это делать. А если риски неприемлемы, то он их перекладывает на физических лиц? Тогда рано или поздно клиенты закончатся, потому что они не будут терпеть убытки", - пояснил Чернощекин. Он отметил, что краудлендинговые проекты по-прежнему существуют преимущественно в качестве эксперимента, а не устоявшейся кредитной модели.

Эксперт добавил, что Промсвязьбанк изучает данное направление и уже запущенные проекты, но пока не планирует разрабатывать собственную краудлендинговую платформу. При этом, по мнению топ-менеджера банка, сейчас лучше развивать сервисы, направленные на привлечение клиентских средств на биржу или фондовый рынок.

"Пока, на мой взгляд, фондовый рынок с точки зрения распределения денег физических лиц более эффективно работает. Проблема в экономике сейчас не в отсутствии кредитного плеча, а больше в отсутствии акционерного капитала. Если у тебя собственного капитала нет, то и заемного не будет. И, по идее, деньги "физиков" лучше направлять на биржу или на фондовый рынок", - добавил эксперт.

Сейчас на российском рынке присутствуют несколько десятков крупных краудлендинговых платформ. Одним из первых в России подобный проект под названием "Поток" в 2016 году запустил Альфа-банк. Также о создании собственной краудлендинговой платформы заявлял в начале этого года Сбербанк, который в октябре в тестовом режиме запустил платформу "Сберкредо".

Теги
Малый и средний бизнес
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