Партнерам России по БРИКС предложили внедрить бизнес-навигатор МСП

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин предложил странам, входящим вместе с Россией в объединение БРИКС (Бразилии, Индии, Китаю и ЮАР), рассмотреть возможность внедрения в своих юрисдикциях электронного портала поддержки малого и среднего бизнеса "Бизнес-навигатор МСП".

"Что касается применения бизнес-навигатора, то это интересный опыт, который может быть применим в каждой из стран наших партнеров. Поэтому, наверное, если это заинтересует наших коллег, они могут обратиться к нашему опыту", - сказал ТАСС Катырин, находящийся на саммите БРИКС в Бразилии.

Вопрос внедрения портала конкретно в Бразилии должен обсуждаться с учетом масштаба применения сервиса и его приемлемой стоимости для бразильских коллег, считает глава ТПП.

Он добавил, что механизмы поддержки предпринимательства есть во всех странах БРИКС, в том числе в Бразилии. "Они [бразильцы] больше используют возможности региональных властей в поддержке бизнеса", - уточнил Катырин.

"Бизнес-навигатор МСП", разработанный Корпорацией МСП, работает в России с 9 сентября 2016 года. Он призван упростить процесс открытия нового бизнеса. Это бесплатный информационный ресурс, который позволяет предпринимателям протестировать востребованность бизнеса и рассчитать срок его окупаемости в привязке к конкретному региону, а также в режиме одного окна узнать обо всех видах господдержки МСП и возможностях финансирования. Корпорация МСП также планирует внедрить аналог этой системы в Казахстане, Белоруссии и Армении.

В этом году саммит БРИКС проходит в Бразилии. С 1 января 2020 года председательство в объединении перейдет России, и следующий саммит состоится в июле в Санкт-Петербурге.