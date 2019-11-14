Крупнейший в Севастополе бизнес-форум пройдет в рамках нацпроекта по поддержке МСП

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Форум "Мой бизнес - Деловой Севастополь" пройдет в Севастополе в конце ноября и соберет около тысячи участников, сообщила в четверг журналистам замгубернатора Мария Литовко.

"Для нас важно, что Минэкономразвития и университет "Синергия" выбрали наш регион для проведения форума "Мой бизнес - Деловой Севастополь". Форум состоится 21-22 ноября, планируется участие 1 тыс. предпринимателей из нашего региона и соседнего [Крыма]", - рассказала Литовко.

По данным правительства, мероприятие, которое пройдет в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", станет крупнейшим бизнес-форумом в Севастополе.

Юрий Мурадов, вице-президент университета "Синергия", который проводит форум, уточнил, что среди гостей - бизнесмены, эксперты по продвижению проектов и другие специалисты. Таким образом, участники смогут получить знания и навыки для развития бизнеса на начальном этапе, работы в социальных сетях и по иным направлениям. "[Чтобы реализовать цели нацпроекта] нужно предложить бизнесу и мотивацию, и меры поддержки, которые позволят встать на ноги, развивать свое дело", - добавил он.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.