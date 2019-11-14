Малый и средний бизнес Севастополя может получить кредиты на 3,5 млрд рублей по нацпроекту

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 ноября. /ТАСС/. Предприниматели Севастополя благодаря национальному проекту по поддержке малого и среднего бизнеса смогут до 2024 года получить кредиты на общую сумму порядка 3,5 млрд рублей, сообщил журналистам в четверг заместитель начальника департамента экономического развития Севастополя Алексей Попов.

Из-за санкций, которые были введены после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, на полуострове не работает ни один крупный российский банк. В Крыму и Севастополе представлены всего несколько финансовых организаций. Ранее эксперты отмечали, что это затрудняет получение займов для бизнеса.

"Для Севастополя предусмотрено, преимущественно из федерального бюджета, практически 1,5 млрд рублей [в рамках нацпроекта до 2024 года] - это разные формы поддержки, развитие инфраструктуры. В том числе финансовой поддержки, что актуально для Севастополя сейчас, когда банковский сектор на полуострове ограничен. Цель - чтобы к 2024 году с поддержкой этих инструментов предприниматели Севастополя смогли получить кредитов на 3,5 млрд рублей", - сказал Попов.

Он пояснил, что среди мероприятий нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в Севастополе развитие фонда микрофинансирования и гарантийного фонда, на докапитализацию которых будет направлено порядка 1 млрд рублей. Фонд микрофинансирования предоставляет займы для предпринимателей. Гарантийный фонд может обеспечить до 70% залога для предпринимателя, который хочет привлечь банковский кредит для развития своего бизнеса.

По его словам, всего в городе реализуются пять региональных проектов. В том числе специализированный проект по поддержке фермеров. В этом году на гранты будут направлены 84 млн рублей, которые получат предприниматели, "которые готовы реализовывать интересные проекты в агросфере".

"Есть задача довести количество лиц, занятых в сфере малого бизнеса, с 63 тыс. до 77 тыс., создать благоприятные условия для самозанятых граждан. До 9 тыс. человек вовлечь в обучающие программы, мотивировать их к предпринимательской деятельности", - отметил Попов.

О нацпроекте

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.