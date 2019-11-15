"Искусство и шок". Как завоевать рынок обработки камня

Компания, выпускающая продукцию под брендом Artishock, появилась в 1990-х годах. Она выросла из магазина по продаже кухонь до полноценного производства, которое разместилось под Красногорском. На первых порах в цеху производили столешницы, а затем линейка была расширена до ступеней, подоконников, плит для облицовки стен, фасадов зданий и изготовления малых архитектурных форм, а также добавились работы по монтажу.

В 2007 году компания выиграла крупный тендер на обустройство внутренних помещений в подмосковном комплексе "Барвиха Luxury Village" в несколько миллионов евро, с которого началось мощное развитие производства. Под проект в течение пяти лет закупили пять новых обрабатывающих станков, каждый в среднем обошелся в 120 тысяч евро.

Преимущественно компания использует в работе мрамор, на втором месте - гранит. Также клиенты заказывают изделия из кварцита и оникса. Наиболее дешевым является искусственный материал агломерат, состоящий из смеси натуральных пород камней или минералов, красящих пигментов и связующего элемента. Поставляют камень из Италии, Испании, Германии, Португалии, Черногории, Турции, Бразилии, Китая. Изделия готовятся под заказ клиентов. Сейчас в сутки фабрика выпускает 300 квадратных метров готовой продукции.

В течение последних лет компания реализовала более 150 проектов. Например, выполняла внутреннюю отделку центрального "Детского мира", реконструировала подъезды и номера гостиницы "Москва", ставила напольное покрытие для филармонии в парке "Зарядье", занималась отделкой офисов "Samsung", Сбербанка, Биржи РТС и других. С 2017 года было налажено сотрудничество с одной из крупнейших в мире торговых сетей по продаже мебели и товаров для дома IKEA. Теперь все столешницы из искусственных материалов, которые можно приобрести в сети, производят и устанавливают сотрудники компании.

До конца 2019 года предприятие введет в эксплуатацию новый завод по обработке мрамора. Для реализации проекта МСП Банк (дочерняя структура Корпорации МСП) открыл компании кредит на 500 млн рублей по ставке 10,1% годовых.