Глава Корпорации МСП презентовал предпринимателям механизмы работы зеркального реестра

ВОЛГОГРАД, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Корпорации МСП Александр Браверман презентовал в пятницу предпринимателям механизмы работы зеркального реестра. Волгоградская область - первый регион, где представители Корпорации МСП провели круглый стол и обучение механизмам использования нового механизма.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ, Корпорации МСП и Генпрокуратуре разработать так называемый зеркальный реестр на базе портала "Бизнес-навигатора МСП". Новый механизм начал свою работу 15 октября 2019 года. Он позволяет сравнивать результаты проверок малого бизнеса с данными реестра проверок Генпрокуратуры и аннулировать их, если они не были внесены в реестр в течение пяти дней.

"Предприниматели могут дать обратную связь в Генеральную прокуратуру и параллельно в контрольно-надзорный орган о расхождении между тем, как проводилась проверка, и проверочным листом. <...> Будет собрана аналитика по основным нарушениям, которые имеют место у предпринимателей, и контрольно-надзорные органы на основе этой аналитики смогут издать пошаговые инструкции - как избежать и не допускать этих нарушений в дальнейшем. <...> У контрольно-надзорных органов появляется возможность оценить работу своих сотрудников", - рассказал Браверман о возможностях зеркального реестра.

По его словам, реестр в тестовом режиме опробовали более 150 предпринимателей из 50 субъектов РФ. "И отзывы оказались положительными. Мы получили обратную связь от малого бизнеса и учли большинство замечаний и предложений. Разработанный онлайн-инструментарий позволит предпринимателям рассказать о состоявшейся проверке", - отметил он, уточнив, что зеркальный реестр позволит не только проанализировать все нарушения малого бизнеса, но на основании полученных результатов создать пошаговую инструкцию для предпринимателей по их предотвращению.

Как подчеркнул глава Корпорации МСП, в совокупности зеркальный реестр и регуляторная гильотина позволят реализовать сбалансированный подход к административному контролю бизнеса и совершенствовать систему надзора.

Реформа контрольно-надзорной деятельности, получившая неофициальное название регуляторная гильотина, предполагает отмену с 2021 года всех надзорных требований к бизнесу, которые к этому моменту не были пересмотрены и актуализированы. Все требования к предпринимателям будут вноситься в публичный реестр и пересматриваться на предмет обоснованности не реже, чем один раз в пять лет. Для реализации реформы правительство разрабатывает законопроекты "Об обязательных требованиях" и "О государственном контроле (надзоре)".