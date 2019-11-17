Губернатор ЯНАО поручил снизить ставки налогов для малых и средних предприятий в регионе

ТАСС, 17 ноября. Налоговые ставки для малых и средних предприятий (МСП) в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) сократят до 5% по поручению губернатора региона. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба правительства ЯНАО.

"Наш регион известен своими масштабными проектами, но качество жизни в городах, занятость во многом определяют малые и средние предприятия. Чтобы создать дополнительные стимулы для их развития, мы приняли решение снизить налоговые ставки по упрощенной системе и по единому сельхозналогу до 5%. По нашим оценкам, это сэкономит предпринимателям около 150 млн рублей ежегодно, которые можно будет вложить в развитие своего дела", - приводятся в сообщении слова губернатора Дмитрия Артюхова.

Экономический блок правительства ЯНАО разрабатывает новые подходы к поддержке предпринимательства. "В 2020 году на Ямале сформируют "пакетные" программы поддержки, в которых будет собран готовый набор мер для каждой сферы. Главное их преимущество - легкость получения и удобство администрирования", - говорится в сообщении. Уточняется, что приоритетными сферами определены нефтегазосервис, инфраструктура, производство строительных материалов, туризм и сфера услуг.

В декабре запланировано открытие центра "Мой бизнес" в обновленном формате в Новом Уренгое, а до 2024 года они появятся во всех муниципалитетах региона. На базе таких центров будет работать система одного окна, позволяющая получать государственные и муниципальные услуги, оформлять кредиты, подавать заявки на господдержку в одном месте.