Центр поддержки предпринимательства в Адыгее объединит все сервисы и услуги для МСП

МАЙКОП, 18 ноября. /ТАСС/. Центр поддержки предпринимательства, открытый в понедельник по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", объединил на единой площадке все организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

"Центр поддержки предпринимательства станет связующим звеном всей системы господдержки предпринимательства в республике. По сути, мы даем старт новому этапу развития в регионе инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса. К 2024 году мы должны увеличить число работающих в сфере малого и среднего бизнеса до 58 тыс. человек", - сказал он во время церемонии открытия центра.

В новом двухэтажном здании сосредоточены практически все виды и направления поддержки предпринимателей, что делает услуги удобными и доступными, начиная с методической помощи при открытии бизнеса. Предоставляемые услуги касаются и других аспектов - от сопровождения экспортных проектов до организации участия в конференциях и выставках за рубежом. Центр предоставляет оборудованные места для индивидуальной работы предпринимателей, здесь есть зона ожидания, переговорная комната, зал для проведения видеоконференций и брифингов.

На площадке Центра также размещаются центр "Мой бизнес", представительства Фонда поддержки предпринимательства республики, Фонда развития промышленности, бизнес-инкубатора, кредитных учреждений, МФЦ и Центра поддержки экспорта.

Сейчас в республике уже более 600 человек вовлечено в реализацию региональных проектов, создано 10 новых субъектов малого и среднего предпринимательства, идет работа по заключению экспортных контрактов. По различным бизнес-программам обучено свыше 400 человек, сообщил на открытии директор Центра поддержки предпринимательства республики Артур Чич.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства. На финансирование региональных проектов в сфере поддержки МСП республике выделено более 140 млн рублей, в сфере малого и среднего бизнеса заняты 48 тыс. человек.