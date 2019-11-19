Эксперты заявили о необходимости поменять учет малых и средних компаний в России

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Количество малых и средних предприятий (МСП) в октябре этого года сократилось на 116 тыс., а численность работников уменьшилась почти на 600 тыс. - до 15,4 млн человек, следует из данных реестра Федеральной налоговой службы (ФНС). По мнению опрошенных ТАСС экспертов, эти данные не учитывают укрупнения предприятий, а некоторые предприниматели становятся самозанятыми. Все это говорит о необходимости поменять учет в секторе МСП, считают эксперты.

О новой системе учета еще на прошлой неделе заявлял первый заместитель министра экономического развития Михаил Бабич. Так, министерство планирует сделать учет малых и средних компаний ежеквартальным. Ведомство Бабича предлагает использовать отчетность по страховым взносам, где будет указано количество работников, по которым такие платежи внесены. Замминистра отметил, что Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба технологически согласовали этот вопрос.

Из малых в крупные

В ФНС считают, что на снижение численности субъектов МСП повлиял переход многих предпринимателей из малого и среднего бизнеса в сектор больших компаний. "В результате чего они (малые и средние компании - прим. ТАСС) перестали соответствовать критериям МСП. Меры поддержки правительства для малого бизнеса позволили компаниям расширить производство и увеличить свой штат. Поэтому в стабильно работающих предприятиях и в 2018-м, и в 2019 годах среднесписочная численность сотрудников выросла на 467 тыс. человек", - сказал ТАСС представитель налоговой службы.

Замминистра экономического развития Вадим Живулин отметил, что, по данным прошлого года, порядка 12 тыс. компаний, которые были в реестре субъектов МСП, переросли в крупные. Численность занятых в этих компаниях составила 1,2 млн человек, уточнил он.

С тем, что снижение численности малых компаний происходит в результате перехода в крупный сектор, согласен и руководитель дирекции организации правовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства корпорации МСП Алексей Шестоперов. По его словам, сегодняшние данные реестра не учитывают этот переход. "Если сложить занятость в компаниях, которые переросли сегмент малого и среднего бизнеса, то на самом деле получится рост, а не падение", - сказал он.

Стимул для роста

В правительстве сейчас ведется обсуждение вопроса о том, как можно "сгладить" резкий налоговый переход для предприятий от малого к среднему, и от среднего к крупному бизнесу, рассказал ТАСС сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян, добавляя о необходимости пересмотреть учет сектора МСП.

"Мы ставили вопрос о стимулах для растущих компаний, но не получили положительного ответа из правительства. А получили его в таком духе, что мы будем думать, как сделать наиболее гладким вот этот негативный с налоговой точки зрения переход. Из малого - в средний [бизнес], из среднего - в крупный [бизнес]", - сказал он.

На прошлой неделе Минэкономразвития внесло в правительство законопроект, согласно которому предприятиям, превысившим порог максимальных значений для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), в течение двух лет будут сохранены прежние льготы.

Однако в статистике числа субъектов МСП данные таких предприятий учитываться не будут. По задумке властей, это должно помочь предпринимателям "закрепиться" в новом для себя статусе крупной компании после перехода.

Сегодня максимальный порог по доходам для микропредприятий составляет 120 млн рублей, для малого бизнеса - 800 млн, для среднего - 2 млрд рублей. Также предусматривается, что в микропредприятиях должно быть занято не более 15 человек, в малых компаниях - не более 100 человек, в среднем бизнесе - не более 250 человек.

Об отчетности забыли

В налоговой службе также поясняют, что влияние на коррекцию численности работников в предприятиях малого и среднего бизнеса, помимо укрупнения, оказала несданная отчетность предпринимателей.

"Такие компании продолжают свою деятельность и продолжают числиться в реестрах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а их работники продолжают работать в этих предприятиях", - объясняет представитель ведомства.

Замминистра экономического развития Вадим Живулин добавляет, что по итогам прошлого года 400 тыс. предпринимателей отчетность не сдали и не рассказали, есть ли у них работники. "В этом смысле часть занятости теряется", - объяснил он.

В сторону самозанятости

В "Опоре России" также выступают за пересмотр учета малых компаний, но отмечают, что не только укрупнение могло сказаться на численности МСП, но и появление нового вида предпринимателей - самозанятых. "В этом году около 260 тыс. человек были зарегистрированы как самозанятые. Кроме того, количество индивидуальных предпринимателей с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года увеличилось на 60 тыс. Однозначно утверждать, что все ранее были сотрудниками субъектов МСП нельзя, однако высока вероятность того, что часть бывших работников МСП зарегистрировалась самозанятыми или стала индивидуальными предпринимателями", - отмечают в "Опоре".

Согласно нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", численность занятых в малом и среднем бизнесе должна увеличиться с 19,2 млн человек по состоянию на середину 2018 года до 25 млн к концу 2024 года.