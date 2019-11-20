Дневник предпринимателя: утка для всех, ресторанный нетворкинг и культ одного блюда

Московский рынок маленький, а ресторанный особенно

Прежде чем запускать бизнес, лучше детально изучить его в качестве наемного сотрудника. Так, ты частично сэкономишь на ошибках, когда будешь открываться сам.

Я закончил "Высшую школу экономики", но о карьере топ-менеджера не задумывался. Еще до конца не осознавая, что хочу свой ресторанный проект, в 2013 году пошел работать в крупную московскую сеть ресторанов. Несмотря на высшее образование и крутой диплом, стартовал с должности посудомойки и за четыре месяца дошел до позиции менеджера.

Дальше – больше: на том же месте стал развивать проект кулинарных студий, где людей учили готовить блюда разной кухни. Три года назад такие школы были в новинку. Читается легко, но на деле каждая ступенька – это сотни ночных зубрежек, а каждый новый рабочий день – закрепление полученных знаний. Этот процесс ты никак не избежишь, если хочешь двигаться быстро – неважно в карьере или в своем стартапе.

Но я не дошел бы до своего ресторана, если бы на работе максимально не вовлекался в процесс, как будто – это мой бизнес. Это помогло мне быстрее сделать карьеру, так как видя мое желание и драйв, руководство охотно позволяло переходить на более сложные задачи. Это же и стало впоследствии моим стеклянным потолком – я захотел большего, но предложенный мною проект работодателям, как крупному бизнесу, был не настолько интересен с точки зрения прибыли.

И я ушел. Но ушел, оставшись со всеми в хороших отношениях. Это важно. Московский рынок очень маленький, а ресторанный особенно – все друг друга знают. Поэтому лучше расставаться без негативных историй, даже если повод есть: во-первых, так будет проще вести переговоры с потенциальными инвесторами, во-вторых, сам рынок будет понимать, что с тобой всегда можно договориться и ты адекватный, в-третьих, потенциальные сотрудники такие вещи тоже всегда будут учитывать и просекать. Опять же – все применимо и к другим сферам. Чтобы лучше это понимать, очень рекомендую книгу Кейта Феррацци "Никогда не ешьте в одиночку и другие правила нетворкинга".

Бизнес с приставкой моно

Поработав до запуска бизнеса еще в одном проекте уже в качестве управляющего, я точно понял, что хочу свое дело. Дальше начал искать нишу. Так как я фанат Михаила Зельмана и его монопродуктового манифеста (российский ресторатор, основал такие московские заведения, как "Гудман" и "Колбасофф", сегодня занимается развитием монопродуктовых ресторанов Burger & Lobster в Лондоне – прим.ТАСС), то сразу решил внедрить в своем будущем проекте культ одного блюда.

Еще работая на большую ресторанную сеть, я начал понимать, что нельзя все приготовить идеально: чего-то будет не доставать, что-то будет выбрасываться, а что-то будет приготовлено не так, как надо. Михаил, собственно, только подтвердил мои догадки – ему на это потребовался не один десяток лет, а мне его опыт значительно сэкономил время.

Оставалось только найти этот продукт. И вот 2017 год, я думаю-думаю-думаю. А потом внезапно вспомнил, что утку по-пекински, кроме, как в дорогих ресторанах, нигде толком и не поешь. И вот мы с моим другом и будущим сооснователем Алексеем Вотолевским пошли по всем московским кафе и заведениям, где можно заказать утку по-пекински – самая дешевая стоила 1,5 тыс. рублей. Мы реально объелись, но поняли, что утка, конечно, не бургер, но вполне может им стать. Из нее можно сделать салат, ее можно добавить в суп, в лепешки и так далее.

Тест, тест и еще раз тест

Но опять же, какой бы крутой не казалась тебе идея – ее надо протестировать и не один раз. В расход пошли уличные фуд-корты. Кроме того, бывший коллега Леонид Литвин дал мне возможность протестировать утку в рестомаркете "Обед Буфет" – это такой симбиоз фудкорта, открытого рынка, магазинчика и ресторана. Там нам дали 2 кв. м, мы с них и стартовали. Но сначала пришлось доработать наш концепт. Самое сложное, когда тебе говорят "друг, это не пойдет" или "это не очень, надо доработать продукт". Но именно в таких вот историях рождается истина, что-то докручиваешь по просьбе, до чего-то в результате доходишь сам, а что-то советуют клиенты. Так, например, мы поняли, что утку надо использовать полностью, а не только филе, тот же каркас может идти на бульон, грудка на салат и так далее. Шестого марта мы запустились в рестомаркете, 8 марта к нам выстроилась очередь и утка закончилась буквально за несколько часов. В тот день мы стали фаворитами, несмотря на серьезных конкурентов рядом – шаурму и пиццу. У нас было четыре блюда: утка в домашних булочках бао, она же в салате и супе, а также по-пекински. Были моменты, когда утки не хватало, и мы в погоне за покупателем пару раз нарушали технологический процесс. Потом поняли – что в такие истории больше не играем. Это только повредит стартапу и повлияет на доверие аудитории, даже если изначально все делается ради покупателя. Лучше уж меньше, да лучше. Через месяц мы стали в этом месте вторыми по товарообороту, достигнув оборота в 1 млн рублей. Тогда я увидел – можно играть по-взрослому. Ну, и возможность сфокусироваться только на одном монопродукте имеет много плюсов: быстро обучаешь сотрудников, экономишь на оборудовании и фабрикатах, можно быстро накормить от пяти до ста человек.

Стресс-тест

А вот играть по-взрослому – это уже стресс-тест тебя после продукта. У нас сразу появился инвестор, так как мы понимали – если пойдет, расти надо быстро. Сумму вложений раскрывать не буду.

Расскажу лучше про ошибки, которые и покрывались первыми инвестициями, это нормально – ошибаются все. Я не идеальный, но допущенные промахи стараюсь исправлять быстро. Например, мы не учли работу со строительными подрядчиками – дорого, долго и с нарушением сроков. Теперь стараемся в этой сфере обращаться к партнерам арендодателей, как правило, они максимально заинтересованы в том, чтобы сдаться быстро и имеют опыт работы на объекте и уже наработанную практику.

Но это не значит, что не стоит идти на осознанный риск. К слову, мы начали зарабатывать с первого месяца – в нашей первой точке в "Москва-сити" поток пошел сразу. А когда мы рискнули пойти со своей концепцией в ТЦ "Авиапарк" и встать рядом с такими гигантами, как McDonald’s, то по посещаемости, конечно, проигрывали и проигрываем. Но зато средний чек у нас в этом месте один из самых высоких по сети – 600 рублей, а в других точках средний чек - 500 рублей. Это я к тому, что не все выбранные локации оправдывают себя с первых дней, где-то надо подождать, где-то реализовать более заметную концепцию и выделяться постоянным обновлением тех же ланчей, чего крупный бизнес себе позволить не может. Преимущество малого бизнеса в том, что он способен быстро меняться.