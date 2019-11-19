Гранты "Агростартап" на Ставрополье получили производители овощей, птицы и рыбы

СТАВРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Начинающие фермеры Ставрополья впервые стали участниками конкурса на получение грантов "Агростартап", который проводился в регионе в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Среди получателей поддержки - овощеводы, птицеводы и рыбоводы, сообщила во вторник пресс-службе краевого Минсельхоза.

"Из 27 фермерских хозяйств [получивших поддержку] 13 фермеров займутся овощеводством, пять - птицеводством, четыре - пчеловодством, два - разведением рыбы и по одному фермеру будут заниматься производством ягод голубики, садоводством и виноградарством", - говорится в сообщении.

По данным министерства, всего на конкурс было представлено 53 заявки на общую сумму порядка 158 млн рублей. По итогам отбора гранты на общую сумму в 75,7 млн рублей получили 27 фермеров. Средняя сумма гранта составила около 2,8 млн рублей. Грантополучатели планируют создать 54 рабочих места, закупив необходимое оборудование, технику, посадочный материал и животных для развития своих проектов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.