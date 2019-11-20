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МЭР ожидает, что банки в 2019 году прокредитуют МСП по программе 8,5 на 360 млрд рублей

Ожидания основаны на возросшем спросе, в частности после снижения ключевой ставки ЦБ РФ

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Министерство экономического развития (МЭР) России ожидает, что объем кредитов по льготной ставке до 8,5% годовых, выданных банками малым и средним компаниям, по итогам 2019 года составит 360 млрд рублей. Об этом сообщил в среду заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин.

"Программа начинает разгоняться, по итогам года ожидаем заключенных соглашений и выданных средств в объеме примерно 360 млрд рублей. Это портфель кредитов", - сказал он на круглом столе в Совете Федерации, посвященном ходу реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". По его словам, ожидания основаны на возросшем с сентября спросе, в частности после снижения ключевой ставки ЦБ РФ, после чего ряд банков предложил еще более выгодные процентные ставки по кредитам для малых предприятий.

Ранее планировалось, что малый и средний бизнес по итогам года получит 1,12 трлн рублей поддержки, в которую входят предоставление банковских кредитов по льготной ставке и финансовая поддержка, оказанная МСП в рамках национальной гарантийной системы.

Живулин связал слабый спрос на кредиты на старте программы с высокой ставкой Банка России и "осторожным отношением коммерческих банков к программе, их преимущественной работой с крупными заемщиками".

Программа льготного кредитования по ставке не более 8,5% была запущена по нацпроекту поддержки МСП в феврале 2019 года. Она предусматривает возможность для МСП получить льготный заем на оборотные цели в размере от 500 тыс. рублей до 500 млн рублей на срок до трех лет и на инвестиционные цели от 500 тыс. до 2 млрд рублей до 10 лет.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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