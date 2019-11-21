Браверман призвал бизнес не опасаться оставлять обращения о нарушениях при проверках

КАЗАНЬ, 21 ноября. /ТАСС/. Предприниматели не должны опасаться оставлять свои обращения через "зеркальный реестр" проверок бизнеса контрольно-надзорными органами. Об этом сообщил в четверг глава Корпорации МСП Александр Браверман в ходе стратегической сессии в Татарстане.

Реестр запущен с 15 октября на базе разработанного Корпорацией МСП информационного портала для малых и средних предприятий "Бизнес-навигатор МСП" по поручению президента РФ. Представители малого и среднего бизнеса могут оставить на портале информацию о проведенных проверках и о нарушениях, допущенных при их проведении.

"При тестировании "зеркального реестра" некоторые предприниматели говорили, что опасаются общаться в Генеральную прокуратуру и центральные аппараты контрольно-надзорных органов, потому что из одного органа позвонят во второй и попросят о новой проверке, если при первой не было найдено нарушений. Это будет пресекаться самым жестким образом. Поэтому никакого опасения не должно быть", - сказал Браверман.

Он отметил, что тестировали реестр более 150 предпринимателей из более 40 регионов России.

Браверман также выступил за снижение числа внеплановых проверок предпринимателей и сообщил, что председатель правительства РФ Дмитрий Медведев дал поручение о проведении таких проверок с помощью проверочных листов. "Он поручил проводить их по проверочным листам, которые должны быть разработаны к 1 марта 2020 года", - отметил глава Корпорации МСП.