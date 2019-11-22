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"Опора России": оплату северных льгот в ДФО необходимо возложить на фонды соцстрахования

Первый вице-президент "Опоры России" Азат Газизов также считает, что необходимо повышать общую привлекательность регионов Дальнего Востока, в том числе разобраться с высокими тарифами на авиабилеты

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноября. /ТАСС/. Низкий уровень активности малого и среднего предпринимательства на территории Дальнего Востока во многом связан с наличием в регионах северных льгот для трудящихся, в связи с этим вопрос обеспечения льгот необходимо перенести на фонды социального страхования. Такое мнение в пятницу высказал ТАСС первый вице-президент объединения предпринимателей "Опора России" Азат Газизов на форуме "Мой бизнес - Деловой Севастополь".

Разработанный в советское время механизм северных льгот для трудящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях включает повышающие коэффициенты зарплат, увеличенные отпуска и обязанность предприятия раз в два года оплатить дорогу на отдых всей семье работника. По мнению Газизова, это значительно ограничивает развитие малого и среднего предпринимательства на северных территориях и требует переработки. При высоких страховых ставках предприниматели вынуждены нести бремя по реализации механизма госгарантий за собственный счет.

"Нужно переложить вопрос северных льгот с предпринимателей на фонды социального страхования, которые и должны эти заниматься. Северные льготы - это стратегическая прерогатива государства, которое должно платить эти деньги, чтобы поднять заинтересованность трудящихся. Но получается, что эту обязанность переложили на предпринимателей. Для представителей бизнеса северные льготы - это всего лишь повышенная заработная плата, они не понимают, почему они ее должны платить", - ответил собеседник агентства на вопрос, чем можно объяснить низкую активность малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке.

Также необходимо поднимать общую привлекательность регионов Дальнего Востока, считает Газизов.

"Надо разобраться с высокими тарифами на авиабилеты - архиважный вопрос, ведь людям дешевле ездить в Корею, Японию и Китай, чем в Москву, а для полноценной коммуникации должна быть доступна возможность свободно летать по стране. Если решать эти вопросы, то уменьшится отток молодежи, представители которой являются основными кадрами для малого и среднего бизнеса. Кроме того, у нас шестой год на Дальнем Востоке и в стране в целом падает покупательская способность, которая питает малый и средний бизнес, нужно создавать рынки сбыта, перспективным направлением я считаю экспорт, тем более, если учитывать географическое положение Дальнего Востока. Для того чтобы развивался экспорт, нужно развивать действующую инфраструктуру", - отметил он.

Что касается имеющихся мер поддержки малого и среднего бизнеса, по мнению Газизова, их достаточно. Однако эффективность их использования находится под вопросом.

О форуме

Форум "Мой бизнес - Деловой Севастополь" проходит в Севастополе 21-22 ноября при содействии Минэкономразвития в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Среди гостей - бизнесмены, эксперты по продвижению проектов и другие специалисты.

Нацпроект по МСП рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Теги
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