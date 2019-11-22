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Власти Удмуртии предложили включить создание пяти промпарков в нацпроект

Их создадут в трех муниципальных образованиях республики

ИЖЕВСК, 22 ноября. /ТАСС/. Власти Удмуртии просят федеральный центр профинансировать создание пяти промышленных парков за счет нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба главы и правительства республики.

"Готовим пять новых площадок в трех муниципальных образованиях республики. Прошу рассмотреть вопрос о возможности финансирования в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство (МСП) и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в 2021-2022 годах", - цитирует пресс-служба постпреда главы Удмуртии при президенте РФ Михаила Хомича с заседания комитета Совета Федерации по экономической политике.

На сайте Совета Федерации уточняется, что речь идет о проектах создания агропромышленного парка "Инновация", промышленного парка "Синергия", технопарка "Маяк" в Воткинске, технопарка "СТМ" в Ижевске, а также индустриального парка "Завьяловский" в Завьялово. Сенаторы рекомендовали Минэкономразвития РФ рассмотреть предложенный властями Удмуртии вопрос.

Хомич добавил, что за десять месяцев 2019 года в республике более чем на 20% увеличилось число производственных субъектов МСП - до 13,8 тыс. "Всего по национальному проекту финансирование составило более 1 млрд рублей, в том числе на реализацию проектов промышленных парков. Сейчас два парка застраиваются. Планируется, что в ближайшие 10 лет налоговые поступления от управляющих компаний и резидентов промпарков на 1,5 млрд рублей превысят сумму предоставленных субсидий", - уточнил Хомич.

С 21 по 25 ноября в Совете Федерации проходят Дни Удмуртии. С участием представителей органов власти республики идут расширенные заседания комитетов, на которых также рассматривают вопросы развития коммунальной и социальной инфраструктуры, перспективы развития оружейной отрасли, сферы культуры и образования.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развитию сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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