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На Чукотке создали микрокредитную организацию для поддержки предпринимателей

Выдача кредитов по льготным ставкам начнется с начала 2020 года
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

АНАДЫРЬ, 25 ноября. /ТАСС/. Окружная микрокредитная организация создана в Чукотском АО по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Об этом ТАСС в понедельник сообщила начальник управления инвестиций и предпринимательства Чукотского автономного округа Лилия Шадрина.

"В этом году по поручению губернатора в рамках проекта по расширению доступа субъектов МСП к финансовой поддержке было принято решение о создании в округе микрокредитной организации. То есть мы будем предоставлять взаимное финансирование субъектам МСП. В соответствии с законодательством, это микрокредиты до 5 млн рублей, поскольку у малых предпринимателей есть сложности в получении кредита, а некоторые начинающие и вовсе не могут его получить", - сказала собеседница агентства.

Она уточнила, что кредитная организация уже зарегистрирована, выдача кредитов субъектам МСП по льготным ставкам начнется с начала следующего года. "В этом году мы получили дополнительные средства из Минэкономразвития на формирование фонда микрокредитования, это 50 млн рублей. Еще 5 млн рублей было добавлено из средств окружного фонда", - сказала Шадрина.

По ее словам, условия получения кредита сейчас определяются. В настоящий момент выделена приоритетная группа получателей, которые будут иметь минимальные процентные ставки на развитие бизнеса.

"Речь идет ориентировочно о ставках в районе 3-5%. К ним относятся здравоохранение, потому что у нас не развиты частные медицинские услуги, обрабатывающие производства, спорт, туризм, а также сельское хозяйство. Здесь мы будем поддерживать любую деятельность, связанную с организацией теплиц. В перспективе хотим получить теплицу в каждом районе, в каждом населенном пункте, это позволит обеспечить округу продовольственную безопасность по свежим овощам", - сообщила Шадрина.

Получить новую услугу субъекты МСП смогут в центре "Мой бизнес", открытие которого состоится в Анадыре в конце декабря. Центр будет работать по принципу "одного окна". Предприниматели смогут получить в нем весь комплекс услуг для начала и ведения своей деятельности.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов малого и среднего бизнеса, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.

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Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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Чукотские предприниматели получили в текущем году льготных кредитов на 330 млн рублей
В 2018 году в регионе был выдан один подобный кредит на 75 млн рублей
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