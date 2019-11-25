Роспатент: гарантийные фонды должны участвовать в кредитовании бизнеса под залог ИС

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Гарантийные фонды с государственным участием должны участвовать в кредитовании малого и среднего бизнеса под залог прав на интеллектуальную собственность (ИС). Такое мнение высказал в понедельник ТАСС глава Роспатента Григорий Ивлиев.

"Международный опыт показывает, что для развития механизма целесообразно подключать гарантийные фонды с государственным участием, работа которых субсидируется государством и нацеливается на решение наиболее приоритетных задач. В нашем случае, таким решением должно стать подключение к процессу Национальной гарантийной системы в лице Корпорации МСП и ведущих региональных гарантийных фондов", - сказал он.

По словам Ивлиева, когда гарантийные организации сформируют качественную экспертизу таких проектов малого и среднего бизнеса, "можно будет говорить о том, что механизм кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность заработает в полную силу". "Банки будут кредитовать под гарантии, выдаваемые гарантирующими организациями, принимая на себя часть первичных рисков, прежде всего связанных с оценкой финансового состояния заемщика, в то время как технологическую сторону вопроса возьмут на себя гарантирующие фонды", - уточнил он.

Глава организации добавил, что государство в любом случае субсидирует гарантирующие фонды. "Здесь в явном виде вопрос определения приоритетов. На наш взгляд, часть этих средств должна идти на поддержку технологического предпринимательства и давать возможность задействовать "кредитное плечо" банков. На 1 вложенный в эту систему рубль, даже с учетом потенциальных дефолтов, мы получим 9 рублей кредитов в технологические проекты малого и среднего предпринимательства", - подсчитал Ивлиев.

Ранее сообщалось, что правительство РФ планирует с 2019 по 2024 год выделить 31 млрд рублей на кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства под залог прав на интеллектуальную собственность. Эта сумма обозначена в паспорте нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".