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В ЦРПТ сообщили, что расходы малого бизнеса на адаптацию к системе маркировки минимальны

Директор департамента общего бизнес-анализа центра Вера Волкова отметила, что после перехода к маркировке компании получат добросовестную конкуренцию и единые и справедливые правила работы

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Решения Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) для вхождения малого и среднего бизнеса в систему маркировки "Честный знак" практически свели на нет расходы предпринимателей на внедрение маркировки. Об этом рассказала в понедельник директор департамента общего бизнес-анализа ЦРПТ Вера Волкова в ходе веб-конференции для региональных уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Веб-конференция собрала бизнес-омбудсменов из всех 85 регионов России, участие в ней также приняли эксперты и представители бизнес-сообщества, в частности, представители малого бизнеса, сообщает пресс-служба ЦРПТ.

"Система маркировки и прослеживания "Честный знак", которая создаст цифровые копии каждой отрасли, является унифицированной и просто адаптируется к новым индустриям, она разработана таким образом, чтобы максимально использовать уже применяемые в каждой из отраслей технологии, не требуя создания новых сложных бизнес-процессов. Благодаря цифровизации проект создает точки роста такому важному для экономики России сегменту, как малый и средней бизнес. Важно, что для представителей МСБ уже создано огромное количество простых решений, позволяющих свести практически на нет расходы на адаптацию к работе в системе. После перехода к маркировке они получат добросовестную конкуренцию, единые и справедливые правила работы, а также защиту репутации, которая может пострадать от продажи нелегального товара или от подделки их собственных брендов", - сказала Волкова.

Как отмечают в ЦРПТ, на веб-конференции обсуждался вопрос обязанностей бизнеса в связи с введением цифровой маркировки и новые возможности, которые открывает для бизнеса система маркировки.

"На текущий момент на согласовании находятся правила маркировки товаров легкой промышленности, шин и покрышек, фотоаппаратов и ламп-вспышек, духов и туалетной воды. Эти правила формировались совместно с отраслями и оператором национальной системы и предполагают плавный и последовательный переход обороту только маркированной продукцией", - рассказала на конференции директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Екатерина Приезжева.

Система маркировки "Честный знак" будет отслеживать готовую молочную продукцию от производства до продажи в магазине. Планируется, что "Честный знак" будет интегрирован с системой ветсертификации "Меркурий", которая, в свою очередь, будет контролировать сырье до завода.

Теги
РоссияМалый и средний бизнес
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