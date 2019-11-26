Крупнейший на Ставрополье бизнес-форум соберет около 1,5 тыс. участников

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 26 ноября. / ТАСС/. Форум "Мой бизнес", который пройдет в рамках национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, соберет на Ставрополье в начале декабря около 1,5 тыс. участников. Об этом сообщил журналистам во вторник вице-президент университета "Синергия" Юрий Мурадов.

"Мы рассчитываем, что 5 декабря на площадке "Минводы-Экспо" соберутся порядка 1,5 тыс. участников, которым мы дадим информацию о самых полезных бизнес-инструментах, о том, как выстраивать бизнес-модель и отношения с клиентами, как правильно делать рекламную кампанию, много других практических прикладных знаний", - сказал Мурадов.

По его словам, помимо лекций участники форума получат паспорт предпринимателя, добавятся в онлайн-сервисы, где смогут набирать балы за счет нетворкинга и общения со спикерами, а затем обменивать их на подарки от организаторов. "Мы рассчитываем, что форум будет интересным и соберет самых активных участников", - отметил вице-президент университета.

По его данным, аналогичные форумы уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Петрозаводске, Кызыле, Челябинске и других городах. В общей же сложности до конца года форумы "Мой бизнес" охватят более 25 российских регионов. Ожидается, что их посетят свыше 60 тыс. человек. В программе - мастер-классы, лекции, бизнес-кейсы. Основные темы - господдержка МСП, открытие дела "с нуля", новые технологии для бизнеса, секреты построения эффективной команды, личные истории успеха.

Нацпроект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан до 2024 года и включает пять федеральных проектов: по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности, расширению доступа субъектов малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерации субъектов МСП, созданию системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации, популяризации предпринимательства.