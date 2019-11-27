В Кирове открылся центр поддержки предпринимателей "Мой бизнес"

КИРОВ, 27 ноября. /ТАСС/. Центр "Мой бизнес" открылся в среду в Кирове. В режиме "одного окна" предприниматели региона смогут получить консультации по вопросам ведения бизнеса, финансовой поддержки, помощи в выводе продукции на экспорт и другим, заявил на открытии и.о. губернатора региона Александр Чурин.

"Мы подготовили хорошее место, где [предприниматели] могут получить поддержку по интересующим их вопросам, где можно найти различные формы взаимодействия как с кредитными организациями, так и с властными структурами по поводу поддержки, льгот, развития бизнеса. Самое главное - научить людей, поддержать их, дать стимул заниматься предпринимательством", - сказал Чурин.

Центр создан по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На одной площадке объединены несколько институтов развития бизнеса - центры поддержки предпринимательства, поддержки экспорта и кластерного развития. Здесь предприниматели могут получить консультации специалистов Федеральной службы судебных приставов, Росимущества, Роспотребнадзора, Ространснадзора, Ростехнадзора, Федеральной налоговой службы, регионального представительства Фонда содействия инновациям. В центре внедрена система управления очередью, есть переговорная комната и конференц-зал для лекций, семинаров, тренингов.

В июне замминистра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Лариса Агалакова сообщила ТАСС, что на создание центра в бюджете предусмотрено порядка 30 млн рублей. По данным областного правительства, на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в этом году предусмотрено 298,8 млн рублей, из них средства федерального бюджета - 295,8 млн рублей. До 2024 года регион рассчитывает получить более 900 млн рублей на поддержку бизнеса.