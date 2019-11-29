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Эксперт: поддержка МСП поможет снизить уровень дотационности регионов СКФО

Член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов призвал привлекать к дисциплинарной глав регионов, если они не обеспечивают рост доходов бюджета

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Специальные программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) на Северном Кавказе помогут в перспективе снизить уровень дотационности регионов округа. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

Ранее газета "Известия" сообщила о том, что предлагается сокращать объем дотаций регионам на 2021 год и привлекать к дисциплинарной ответственности губернаторов, если власти не снижают уровень дотационной составляющей, и не обеспечивают рост доходов бюджета. По информации издания, соответствующий документ разработан Минфином России.

"Мы видим, как сейчас субъекты пытаются усилить поддержку МСП, но именно вследствие оздоровления банковской системы малый и средний бизнес сталкивается со значительными сложностями в привлечении или получении заемных средств. <...> Полагаю, что одной из мер по поддержке регионов и созданию условий для улучшения бюджетной политики в субъекте должны быть специальные программы по развитию и поддержке бизнеса в регионе. Учитывая, что северокавказский регион - это на половину сельские территории, мне кажется, необходимы специальные программы как по развитию сельского хозяйства, так и по поддержке сбыта производителей сельскохозяйственной продукции", - сказал Тлисов, уточнив, что поддержка должна быть не только финансовая, но и экспертная в части сопровождения этих проектов.

Он подчеркнул, что поддержка МСП не даст быстрых результатов в улучшении экономической ситуации в регионах, скорее всего, это долгосрочная перспектива. "Здесь важно понять, какой инструментарий есть в руках у главы субъекта для того, чтобы обеспечить рост экономики. Ни у одного субъекта нет своего крупного коммерческого банка, через который они могли бы инвестировать в те или иные направления бизнеса. И надо понимать, что участие субъектов в программах поддержки малого и среднего бизнеса - вряд ли это разговор о крупных налоговых поступлениях сразу, это история на перспективу", - пояснил он.

Дефицит финансирования

Кроме того, по словам Тлисова, бизнес в субъектах СКФО крайне тяжело развивается из-за существенного дефицита финансирования. "Речь не просто про государственные программы поддержки, но и по большей части про отсутствие внятной системы кредитования малого и среднего бизнеса. Регионы СКФО попадают в зону высокого риска по кредитованию. И, естественно, средний бизнес не может получить кредит по понятным кредитным ставкам, это тоже существенно тормозит регионы", - добавил он.

Тлисов также подчеркнул, что необходимо сначала поддержать региональный бизнес, чтобы затем получать от него прибыль в виде налоговых поступлений в бюджет региона. "Я бы подумал о том, чтобы поддержать местных производителей, местный бизнес, которые зарегистрирован в субъекте за счет специальных программ кредитования. Этот вопрос, наверное, надо ставить и перед Корпорацией МСП. <…> Необходимо создавать специальные программы, которые позволили бы предпринимателям субъекта выйти на необходимый уровень, чтобы соответствовать высоким требованиям Корпорации МСП", - заключил собеседник агентства.

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