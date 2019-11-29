Исследование: большинство владельцев малого и среднего бизнеса предпочитают русскую кухню

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Большинство (73%) российских владельцев малого и среднего бизнеса предпочитают русскую кухню. Об этом говорится в исследовании платформы "ВКонтакте для бизнеса" и исследовательской компании ResearchMe.

Данные получены на основе онлайн-опроса 2704 владельцев малого и среднего бизнеса, проведенного в октябре 2019 года.

"Самой любимой кухней мира для предпринимателей оказалась русская - в любви к отечественным гастрономическим сочетаниям признались 73% бизнесменов. Самые большие поклонники живут в Ростове-на-Дону (80%), Омске (73%), а также в Самаре, Новосибирске, Уфе и Воронеже - по 72% в каждом городе", - говорится в исследовании.

При этом в Нижнем Новгороде второй по популярности является грузинская кухня, а в Санкт-Петербурге - итальянская. Самой невостребованной оказалась индийская кухня, ее предпочитают 3% предпринимателей.

Несмотря на свой плотный график, большинство российских предпринимателей предпочитают самостоятельно готовить еду на завтрак (70%), обед (63%) и ужин (64%). Для приготовления еды 68% бизнесменов отправляются за покупками самостоятельно, а доставку продуктов из супермаркетов выбирают 15% опрошенных. Чаще всего в магазин ходят предприниматели старше 45 лет - 82%.

В исследовании отмечается, что 42% предпринимателей не завтракают, не успевают пообедать 24%, поужинать - 12% опрошенных. И лишь каждый пятый предприниматель не пропускает ни одного приема пищи.

Аналитики добавляют, что из тех, кто не готовит, 12% предпринимателей заявили, что не умеют это делать, а 58% опрошенных рассказали, что у них нет времени, 29% заявили, что нет желания. Доставку еды выбирает каждый десятый опрошенный, из которых лишь 6% заказывают завтрак.

Согласно опросу, чаще всего (47%) владельцы малого и среднего бизнеса тратят на еду вне дома от 500 до 1,5 тыс. рублей в день.

"Наибольшая доля владельцев бизнеса с таким средним чеком среди жителей Нижнего Новгорода (61%), Казани (59%) и Воронежа (57%)", - говорится в исследовании.

Еще около 36% бизнесменов тратят в менее 500 рублей в день, а 12% - около 2 тыс. рублей. При этом отмечается, что каждый десятый московский предприниматель тратит более 2,5 тыс. рублей.