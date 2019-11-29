Корпорация МСП готова поддержать калининградских предпринимателей на 580 млн рублей

КАЛИНИНГРАД, 29 ноября. /ТАСС/. Корпорация МСП готова оказать финансовую поддержку пяти проектам калининградских предпринимателей с общим объемом инвестиций 580 млн рублей, сообщил в пятницу глава Корпорации МСП Александр Браверман на стратегической сессии в Калининграде.

"Мы сегодня рассмотрим пять проектов предпринимателей, которым может быть оказана финансовая поддержка Корпорации МСП. Общий объем инвестиций в проекты составит 580 млн рублей. В рамках этих проектов предусматривается создание 168 рабочих мест на территории Калининградской области", - сказал он.

Финансовая поддержка может быть оказана АПК "Вальдау", которая планирует строительство производственного комплекса по выращиванию и переработке льна полного цикла, компании "Полярис" презентовавшей проект по строительству низкотемпературного складского комплекса, "Знаменскому композитному заводу", который займется производством оконных профилей, предприятию "Балткат" на увеличение объемов производства медной катанки и проекту по установке колес обозрения от компании "Семейный парк".

Браверман также отметил, что на сегодняшний день в рамках национальной гарантийной системы 172 малым и средним компаниям Калининграда удалось привлечь более 9 млрд рублей кредитных средств по процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже рыночных.