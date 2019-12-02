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Минэкономразвития предлагает открывать детские комнаты в центрах "Мой бизнес"

По данным директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Милены Арслановой, 90% владельцев социального бизнеса являются женщинами

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предлагает организовать детские комнаты в центрах "Мой бизнес", которые открываются в регионах по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщила в понедельник директор департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития РФ Милена Арсланова.

"Очень много женщин начинают свой бизнес в декрете, поэтому огромный спрос на тренинги и образовательные курсы, на то, как делать бизнес, в интернете. У нас есть приказ, который регламентирует деятельность инфраструктуры, <…> и мы просим центры "Мой бизнес" организовать у себя детские комнаты. Женщины должны иметь возможность прийти и проконсультироваться", - сказала она в Госдуме во время "круглого стола", посвященного развитию женского предпринимательства.

По ее данным, 90% владельцев социального бизнеса являются женщинами.

Центры "Мой бизнес" призваны помочь предпринимателям и тем, кто только планирует открыть свое дело. Сейчас в регионах России открыто 58 таких центров.

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