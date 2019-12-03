Участники форума "Мой бизнес" отметили, что он помогает найти мотивацию и нужные связи

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Образовательные предпринимательские форумы "Мой бизнес", проведение которых началось в 2019 году по всей России по нацпроекту по поддержке малого бизнеса, помогают в поиске полезных знакомств и мотивируют открывать или продолжать бизнес за счет обмена опытом и ошибками. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС участники мероприятия.

История форума

Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов, один из которых направлен на популяризацию предпринимательства. Одна из основных целей форума "Мой бизнес" не только популяризовать сферу малого бизнеса, но также помочь начинающим и потенциальным предпринимателям узнать от опытных бизнесменов и экспертов, как грамотно реализовать свои бизнес-идеи, вывести проект на прибыльный доход и быстро найти нужных партнеров.

Форумы "Мой Бизнес" уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Челябинске, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Кызыле и других городах, где собрали более 25 тыс. человек.

Изменить экономику России

Помимо популяризации, форум призван познакомить сообщество молодых предпринимателей не только с представителями власти, но и друг с другом, а также поддержать их первые шаги на этапе становления бизнеса.

Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что малый бизнес в Подмосковье составляет более 30% валового регионального продукта (ВРП), поэтому поддержка предпринимателей на таких мероприятиях должна способствовать укреплению и росту показателя ВРП.

"Такие мероприятия крайне необходимы для того, чтобы наши предприниматели, и, в первую очередь, молодежь развивали свою инициативу по ведению бизнеса. Очень важно рассмотреть вопрос и увеличения числа [центров] "Мой бизнес", чтобы в каждом муниципалитете он был в шаговой доступности. В этом году в Московской области было открыто 12 таких центров", - отметил Хромов.

Мотивация для развития бизнеса

Руководитель проекта "ПРОФраншиза" и франшизы федеральной сети "Plombir" Галина Радаева отметила, что форум дает не только теоретические знания, но и мотивирует на то, чтобы продолжать свое дело, даже если это очень непросто.

"Форумы нужны для того, чтобы предприниматели могли делиться своим опытом и ошибками. Бизнес - это про ошибки, про силу воли, про энергию. И для предпринимателя важно не опускать руки. А благодаря таким форумам есть возможность узнать об опыте коллег, стимулирующих госпрограммах, инструментах финансирования",  отметила Радаева.

Владелец Таможенного центра качества Сергей Караджа соглашается с Радаевой, добавляя, что на подобных мероприятиях в первую очередь вдохновляют люди. "Есть по-настоящему вдохновляющие спикеры, а значит и достаточно интересные сессии, на которых можно услышать ответы на многие интересующие вопросы. Например, налогообложения",  поясняет Караджа.

Площадка для новых знакомств

На некоторых площадках форума для предпринимателей был создан интерактивный чат на базе международного мессенджера WhatsApp, который помогает найти новые партнерские контакты. С помощью QR-кодов на бейджах участники могут завести полезные знакомства.

"Идея с WhatsApp очень хорошая. Хочется организовать, развить нечто подобное в регионе", - делится директор детской школы телевидения в Курске Ирина Благирева. - Это современно, динамично, и, если от нас будут идти такие инновации в регионе, это поможет вовлечь в нашу работу гораздо больше человек".

Многие приехали на форум не для получения знаний, а для приобретения полезных знакомств. Директор компании SweetStory.ru Святослав Корольков не скрывает, что главная задача - заполучить как можно больше партнерских контактов, которые помогут в дальнейшем развивать свой бизнес.

"Кто-то здесь может услышать о новых законодательных мерах, кто-то - о регуляторной гильотине. Но для меня это, в первую очередь, площадка для знакомств. Пусть информативной ценности для себя я не вижу, зато это отличный шанс приобрести полезные контакты. Мне удалось уже завязать полезные знакомства, которые в дальнейшем, надеюсь, перерастут в партнерские отношения".