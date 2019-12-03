Участники форума "Мой бизнес" отметили, что он помогает найти мотивацию и нужные связи

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Образовательные предпринимательские форумы "Мой бизнес", проведение которых началось в 2019 году по всей России по нацпроекту по поддержке малого бизнеса, помогают в поиске полезных знакомств и мотивируют открывать или продолжать бизнес за счет обмена опытом и ошибками. Такое мнение выразили опрошенные ТАСС участники мероприятия.
История форума
Национальный проект "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" рассчитан на 2019-2024 годы и включает пять федеральных проектов, один из которых направлен на популяризацию предпринимательства. Одна из основных целей форума "Мой бизнес" не только популяризовать сферу малого бизнеса, но также помочь начинающим и потенциальным предпринимателям узнать от опытных бизнесменов и экспертов, как грамотно реализовать свои бизнес-идеи, вывести проект на прибыльный доход и быстро найти нужных партнеров.
Форумы "Мой Бизнес" уже прошли в Иванове, Барнауле, Светлогорске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Казани, Чите, Уфе, Новосибирске, Челябинске, Петрозаводске, Нижнем Новгороде, Кызыле и других городах, где собрали более 25 тыс. человек.
Изменить экономику России
Помимо популяризации, форум призван познакомить сообщество молодых предпринимателей не только с представителями власти, но и друг с другом, а также поддержать их первые шаги на этапе становления бизнеса.
Заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов отметил, что малый бизнес в Подмосковье составляет более 30% валового регионального продукта (ВРП), поэтому поддержка предпринимателей на таких мероприятиях должна способствовать укреплению и росту показателя ВРП.
"Такие мероприятия крайне необходимы для того, чтобы наши предприниматели, и, в первую очередь, молодежь развивали свою инициативу по ведению бизнеса. Очень важно рассмотреть вопрос и увеличения числа [центров] "Мой бизнес", чтобы в каждом муниципалитете он был в шаговой доступности. В этом году в Московской области было открыто 12 таких центров", - отметил Хромов.
Мотивация для развития бизнеса
Руководитель проекта "ПРОФраншиза" и франшизы федеральной сети "Plombir" Галина Радаева отметила, что форум дает не только теоретические знания, но и мотивирует на то, чтобы продолжать свое дело, даже если это очень непросто.
"Форумы нужны для того, чтобы предприниматели могли делиться своим опытом и ошибками. Бизнес - это про ошибки, про силу воли, про энергию. И для предпринимателя важно не опускать руки. А благодаря таким форумам есть возможность узнать об опыте коллег, стимулирующих госпрограммах, инструментах финансирования", отметила Радаева.
Владелец Таможенного центра качества Сергей Караджа соглашается с Радаевой, добавляя, что на подобных мероприятиях в первую очередь вдохновляют люди. "Есть по-настоящему вдохновляющие спикеры, а значит и достаточно интересные сессии, на которых можно услышать ответы на многие интересующие вопросы. Например, налогообложения", поясняет Караджа.
Площадка для новых знакомств
На некоторых площадках форума для предпринимателей был создан интерактивный чат на базе международного мессенджера WhatsApp, который помогает найти новые партнерские контакты. С помощью QR-кодов на бейджах участники могут завести полезные знакомства.
"Идея с WhatsApp очень хорошая. Хочется организовать, развить нечто подобное в регионе", - делится директор детской школы телевидения в Курске Ирина Благирева. - Это современно, динамично, и, если от нас будут идти такие инновации в регионе, это поможет вовлечь в нашу работу гораздо больше человек".
Многие приехали на форум не для получения знаний, а для приобретения полезных знакомств. Директор компании SweetStory.ru Святослав Корольков не скрывает, что главная задача - заполучить как можно больше партнерских контактов, которые помогут в дальнейшем развивать свой бизнес.
"Кто-то здесь может услышать о новых законодательных мерах, кто-то - о регуляторной гильотине. Но для меня это, в первую очередь, площадка для знакомств. Пусть информативной ценности для себя я не вижу, зато это отличный шанс приобрести полезные контакты. Мне удалось уже завязать полезные знакомства, которые в дальнейшем, надеюсь, перерастут в партнерские отношения".