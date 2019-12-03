Эксперты заявили о важности реальных примеров поддержки для популяризации малого бизнеса

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число россиян, не желающих открывать свой бизнес, увеличилось с 2013 года по май 2019 года с 52,3% до 57,6%, свидетельствуют последние результаты исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Опрошенные ТАСС эксперты считают, что для разворота данного тренда необходимо проводить комплексную работу по двум направлениям - вести популяризацию предпринимательства через демонстрацию позитивных, а главное, жизненных историй успеха, повышать экономическую грамотность населения, а также системно улучшать условия ведения бизнеса в стране.

На словах и на деле

В аналитическом центре НАФИ, который проводит исследования об отношении россиян к предпринимательству по заказу Минэкономразвития РФ, ТАСС подчеркнули, что их последние опросы свидетельствуют об улучшении образа предпринимателя в глазах населения. По данным НАФИ, доля россиян, которые в перспективе хотели бы заниматься бизнесом, составляет около 35% человек в возрасте от 14 до 65 лет или 35 млн. В ближайшие пять лет стать предпринимателями хотели бы 14%, а в ближайшие три года - 8% опрошенных. Не желающие начинать свой бизнес респонденты объясняли свою позицию тем, что открывать собственное дело, по их мнению, им уже поздно, также они говорили о страхе потерять свои деньги и отсутствии стартового капитала. В НАФИ отмечают, что мотивировать россиян заниматься бизнесом можно за счет повышения их информированности по данному вопросу.

"Необходимо рассказывать россиянам о реальных примерах успешного развития бизнеса, давать подробную информацию о механизмах открытия своего дела, информировать о существующих мерах государственной поддержки предпринимателей. Также необходимо оказывать образовательную поддержку - многие россияне заявляют о недостатке у них знаний из юридической и экономической сфер, а также в области финансовой грамотности", - указывают в НАФИ. По данным опросов, наибольшее число желающих начать бизнес - среди россиян в возрасте от 18 до 30 лет (57%), также высока доля среди женщин в декрете (40%), школьников 14-18 лет (49%) и выпускников детских домов (42%).

Сегодня в России реализуется федеральный проект по популяризации предпринимательства, который предусматривает масштабную рекламную кампанию, а также запуск обучающих программ по повышению бизнес-грамотности во всех российских регионах. Инициатива является частью национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", направленного на комплексную поддержку бизнеса. Согласно его целевым показателям, к 2024 году число вновь созданных малых и средних предприятий должно составить 62 тыс., число занятых в МСП (включая самозанятых) увеличиться на 5,8 млн - до 25 млн человек, а доля сектора в ВВП достигнуть 32,5%.

Президент бизнес-объединения "Опора России" Александр Калинин подчеркивает, что нужно не только по телевизору, по радио и в соцсетях призывать идти в бизнес, но и предпринимать шаги, чтобы бизнес было вести прибыльно и комфортно, не забывая показывать позитивные истории поддержки в тех же СМИ. Помимо этого, необходимо снижать издержки ведения бизнеса, ослаблять налоговую нагрузку и уменьшать тарифы, а также стимулировать спрос на продукцию МСП, указывает Калинин. Он добавляет, что существенно увеличить количество официально работающих предпринимателей можно уже сейчас за счет продолжения легализации самозанятых. В четырех регионах, где с этого года в тестовом режиме работает специальный налоговый режим для самозанятых, пока что вышли из тени более 300 тыс. самозанятых, но, по экспертным оценкам, в стране в совокупности может быть от 10 до 20 млн работающих на себя граждан, отмечает Калинин.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ (ТПП) Елена Дыбова считает, что государство должно создать уверенность у предпринимателя, что он всегда может рассчитывать на поддержку. "Прежде всего, конечно, информация должна транслироваться через СМИ. Предприниматель должен слышать, что он нужен государству, и государство будет ему помогать. Также важно показывать положительные примеры бизнеса, которых у нас очень много", - говорит Дыбова. Кроме того, она предлагает "популяризировать" предпринимательство прежде всего среди чиновников и контрольно-надзорных органов. Им следует рассказывать о всех тонкостях ведения бизнеса, чтобы они на конкретных примерах видели и осознавали административные барьеры, стоящие перед предпринимателями, подчеркивает Дыбова.

По мнению члена совета московского отделения бизнес-объединения "Деловая Россия" Евгения Нифантьева, исследование РАНХиГС демонстрирует, что участники опроса более адекватно оценивают свои возможности по сравнению с началом 2000-х годов. "Ведь каждый и не может быть предпринимателем. Если у 5% будет свое процветающее дело - это будет вполне достойный результат", - говорит он. По его словам, можно и нужно формировать положительный образ предпринимателя в общественном сознании. "Надо показывать простых людей, которые с нуля создали свое дело - пекарню, парикмахерскую, цветочный магазин. Таких людей очень много", - поддерживает важность популяризации бизнеса Нифантьев. При этом он призывает не рассказывать "сказки" о том, что для успеха в бизнесе якобы достаточно пройти курсы и взять кредит. "Бизнес - это тяжелая, ответственная и трудоемкая работа. Но люди должны знать, что такая возможность у них есть, если есть жизнеспособная бизнес-идея, если они профессионалы в своем деле, если они готовы потратить 5-10 лет своей жизни, готовы вкалывать больше, чем наемные работники, готовы к рискам, то они точно смогут достичь успеха", - заключает он.

Создать экономические условия

Опрошенные ТАСС предприниматели солидарны с позицией общественников в части трансляции историй поддержки, но добавляют, что лучшей мотивацией для занятия предпринимательством должна стать политика властей по улучшению условий запуска и ведению бизнеса.

Владелица сети салонов красоты Legend NewYork Елена Махота полагает, что популяризовать предпринимательство и обучать ему необходимо со школы, запуская образовательные программы для всех возрастов. Людям следует объяснять базовые вещи - как зарегистрировать и запустить бизнес, в частности рассказывая о возможностях начать дело по франшизе. "Два самых действенных способа, как мне кажется, это школьное образование и введение программ по предпринимательству и популяризация франшиз как бизнес-технологии с минимальными рисками", - говорит Махота.

По ее мнению, россияне не хотят открывать свой бизнес, поскольку боятся прогореть и потерять деньги. В частности, она считает, что запуску новых бизнесов мешают завышенные арендные ставки. "Основная большая проблема лежит в арендном бизнесе, потому что стоимость помещений очень дорогая", - подчеркивает Махота. Она отмечает, что, как правило, торговые центры повышают ставки на 7-10% в год, размер индексации они определяют по своему усмотрению, поскольку этот вопрос никак не регулируется. На взгляд Махоты, предельный уровень индексации арендной платы за коммерческие площади стоит законодательно ограничить, как это сделали в США и ряде западных стран.

Владелец маркетингового агентства "Рекламафия" Александр Варзарь считает, что государство должно демонстрировать обществу готовность поддержать предпринимателей в любой ситуации. "Возможно, как вариант, который практикуют некоторые страны, полностью освободить от налогов на период, пока бизнес не встанет на ноги. Также, возможно, стоит предусмотреть поддержку в плане аренды помещений", - рассуждает он. Кроме того, Варзарь указывает на необходимость максимально разгрузить малый бизнес от подготовки отчетности и снизить административную нагрузку. Он констатирует, что сейчас предпринимателям приходится тратить значительную часть времени, чтобы изучить и соблюсти различные надзорные требования.

Совладелица лавки фермерских продуктов "Две сестры" Галина Дембицкая подчеркивает, что для вовлечения людей в предпринимательство со стороны государства прежде всего важно обеспечить бизнесу финансовые и налоговые условия. "Важно, чтобы развивалось реальное кредитование малого бизнеса. Второй момент - это налоговые льготы: освободить по максимуму начинающих предпринимателей от налогов и взаимодействия со всеми этими службами", - говорит Дембицкая.

Она открыла предприятие вместе со своей сестрой и полагает, что в России есть большие перспективы для развития именно семейного бизнеса. По ее словам, культ семейных ценностей и идея совместного семейного дела могут очень помочь в развитии стабильного и успешного бизнеса. "Об этом надо говорить, а не о каком-то супер-предпринимательстве. Нам не нужна американская модель сказки - извлечения максимальной прибыли, [в бизнесе] нам нужны моральные ценности и нравственные ценности, которые лежат в плоскости семейных уз", - резюмирует она. Кроме того, Дембицкая полагает, что ряды предпринимателей могут существенно пополнить нынешние домохозяйки, которые смогут таким образом самореализоваться.