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Минкавказ: кооперация и кластеры помогут развиваться среднему предпринимательству в СКФО

По словам замминистра России по делам Северного Кавказа Ольги Рухуллаевой, создание кластеров необходимо для стимулирования увеличения числа средних предприятий в регионе

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 3 декабря. / ТАСС/. Создание кластеров и бизнес-коопераций поможет развитию предпринимательства на Северном Кавказе, будет стимулировать увеличение числа средних предприятий в регионе. Сейчас в экономике округа преобладают малые предприятия, сообщила во вторник заместитель министра РФ по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

"В СКФО средние предприятия составляют 9% в обороте, индивидуальные предприниматели и микробизнес - более 90%. Возможно, нужно создавать кластеры, стимулировать кооперацию, чтобы вытягивать уже существующие предприятия", - сказала Рухуллаева во время круглого стола на бизнес-форуме "Инвестируй в Кавказ".

По ее словам, основу экономической структуры Северного Кавказа составляют малый бизнес, микропредприятия и индивидуальное предпринимательство. "Единицы средних предприятий, один из вопросов - что сделать, чтобы этих предприятий стало больше или чтобы предприятия из разряда малых как можно быстрее переходили в средние", - отметила Рухуллаева.

По данным министерства, в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства микробизнес занимает 32,5%, индивидуальное предпринимательство - 54,5%, малые предприятия - 4%.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3 и 4 декабря, в мероприятиях форума участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, а также экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства.

Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС, мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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