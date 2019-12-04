Корпорация развития Северного Кавказа и МСП Банк поддержат малый бизнес на Кавказе

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ /Ставропольский край/, 4 декабря. / ТАСС/. АО "Корпорация развития Северного Кавказа" и АО "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк") в среду в ходе IV бизнес-форума "Инвестируй в Кавказ" заключили соглашение о партнерстве, направленное на взаимодействие в поддержке реализации инвестиционных проектов в субъектах Северо-Кавказского федерального округа.

Соглашение предусматривает взаимодействие компаний в процессе поиска, отбора и финансирования коммерчески эффективных и социально значимых инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики СКФО. В частности, запланировано сотрудничество по вопросам, касающимся унификации требований к проектам, сопряжении финансовых ресурсов, обмена материалами по инвестпроектам.

Среди рассматриваемых перспективных отраслей сотрудничества - АПК, туризм, в том числе лечебно-оздоровительный и деловой, а также медицина, химическая промышленность, машиностроение, селекция и генетика, создание оптово-распределительных центров и транспортно-логистических хабов, добыча и розлив воды, глубокая переработка сельхозпродукции, земледелие, производство медицинского и сельскохозяйственного оборудования.

"Для Северо-Кавказского федерального округа малый и средний бизнес являются одним из ключевых факторов экономического развития, создания новых рабочих мест. Убежден, что синергия двух институтов развития позволит инициаторам получить дополнительные финансовые возможности для реализации своих проектов, повысит их число и качество, активизирует деловую активность в регионах округа", - отметил на церемонии подписания генеральный директор КРСК Андрей Грицай.

Аналогичные соглашения у КРСК уже подписаны с АО "Федеральная корпорация по развитию МСП", гарантийными фондами поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в регионах СКФО.

Бизнес-форум "Инвестируй в Кавказ" проходит на Ставрополье 3-4 декабря, в нем участвуют более 600 представителей инвестиционных кругов, госструктур и региональных институтов развития, малого и среднего бизнеса, экспертного сообщества, общественных организаций, СМИ и социального предпринимательства. Организаторами бизнес-форума выступают Министерство РФ по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС. Мероприятие проводят при поддержке институтов развития "Курорты Северного Кавказа", "Корпорация развития Северного Кавказа" и фонда "Посети Кавказ".