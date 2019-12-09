Власти Подмосковья планируют увеличить число занятых в малом бизнесе на 28,5% к 2024 году

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 9 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области к 2024 году намерены увеличить численность занятых в малом и среднем предпринимательстве в регионе почти на 30% по отношению к показателю 2019 года. В настоящее время их число составляет более 1,1 млн человек, сообщается в презентации к выступлению замминистра инвестиций и инноваций области Надежды Карисаловой на форуме молодых предпринимателей "Открой свой бизнес в Подмосковье".

"Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей - 1122 тыс. человек в 2019 году, <...> 2024 год - 1442 тыс. человек", - говорится в материалах.

По данным презентации, в следующем году прогнозируется увеличение численности занятых в МСП в регионе до 1,15 млн человек - рост к результатам 2019 года составит почти 30 тыс. человек.

"Мы гордимся нашими результатами. На сегодня мы третьи в России по количеству малого бизнеса. Мы один из лучших регионов, кто лучше всех растет по количеству малого бизнеса. Малый бизнес к нам приезжает, каждый год у нас открывается порядка 15 тыс. компаний в Московской области. Из них в основном, конечно, это индивидуальные предприниматели. Порядка 3 тыс. компаний к нам приезжают в Московскую область из других регионов", - сказала замминистра.

По ее словам, в регионе действует ряд мер поддержки для малого и среднего бизнеса.

"Мы выбираем приоритетные отрасли для того, кого поддержать. На сегодня приоритетные, основные отрасли - это обрабатывающее производство, стрит-ритейл, рестораны и кафе", - добавила Карисалова, отметив, что доля малого бизнеса в экономике региона достигла 30%.